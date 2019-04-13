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"Ata tohumlarımıza sahip çıkmalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 09:05 | Son Güncelleme

İnsanların büyükşehirlere geçtikçe topraklarından koptuklarına dikkat çeken Mehmet Reis, "Bizim önce toprağımıza, sonra yerli ve ata tohumlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

İSTANBUL, (DHA)- İnsanların büyükşehirlere geçtikçe topraklarından koptuklarına dikkat çeken Mehmet Reis, "Bizim önce toprağımıza, sonra yerli ve ata tohumlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi 'İstiklal Madalyası'nda Bir Kadının İzi' konferansına ev sahipliği yaptı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Türkiye'nin kurtuluşundaki kahraman kadınları anlattı. Kurtuluş mücadelesinde emek veren Şerife Bacı, Halime Çavuş ve Rahime Kaptan'ın hikayelerini öğrencilerle paylaşan Reis, kadınların Türkiye'nin kurtuluşundaki önemini anlattı.

"GENÇLERİ TARIM EKONOMİSİNE TEŞVİK ETMELİYİZ"

Mehmet Reis, Türk topraklarına sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaparak, özellikle gençlerin tarım ekonomisine teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Reis, "İnsanlar büyükşehirlere göç ettikçe topraktan kopuyorlar. Bizim önce toprağımıza sahip çıkmamız lazım. İkincisi yerli tohumlarımıza, ata tohumlarımıza sahip çıkacağız ve onu üretecek olan çiftçiyi doğduğu yerde, kendi toprağında ekonomik gücünü artırmalıyız. Bu sebeple bizim önce üreticimizi kendi kaldığı topraklarda mutlu etmemiz gerek, oradaki gençlerimizi özellikle tarım ekonomisine teşvik etmemiz lazım" diye konuştu.

"TÜKETİM TOPLUMU OLMAMIZA RAĞMEN HALA TARIM ÜLKESİYİZ"

Günümüz toplumunun üretimden çok tüketim yaptığını ve tüketim toplumu olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Reis, "Günümüzde ne yazıkki tüketim toplumu olmaya başladık. Çiftçimiz para kazanırsa üretmeye devam eder. Bu yüzden çiftçiye yönlendirmek gerekiyor. Ona hangi tohumu kullanacağını, nasıl su vereceğini öğretmeliyiz. Biz hala bir tarım ülkesiyiz ve ben bu gerçeği bir kenara bırakmıyorum. Türkiye endemik bitki örtüsü açısından çok zengin bir ülke. Biz bir tarım ülkesi olarak bunu değerlendirmeliyiz ve tarıma bakıldığında tarım, sanayi ve turizmin eşit şekilde gitmesi lazım" dedi.

Mehmet Reis, 'İstiklal Madalyası'nda Bir Kadının İzi' konferansında ressamla birlikte yapmış olduğu yağlı boya tabloları da öğrencilerle buluşturdu.

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