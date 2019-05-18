HABER

Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

Selanik'teki Atatürk Evi'nden alınan toprak ile Türk bayrağını 19 Mayıs törenleri için Samsun'a götürmek üzere Amasya'dan yola çıkan bisikletli grup, Havza ilçesine ulaştı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağını Samsun'a götürmek için Amasya'dan hareket eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu bisikletliler, Havza ilçesine geldi.

Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak ile Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'dan teslim alınan Türk bayrağı, ilden ile aktarılarak Amasyalı bisikletçiler tarafından Samsun'un Havza ilçesine getirildi.

Amasya-Samsun sınırındaki Paşapınar mevkisinde Havza Kaymakamı Metin Yılmaz tarafından karşılanan bisikletliler, toprak ve bayrağı teslim etti.

Toprak ve Türk bayrağı, yarın 19 Mayıs törenlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Kaymakam Yılmaz, Amasyalı sporcuları Atatürk'ün şehri Havza'da karşılamaktan mutlu olduklarını belirterek, "Biz Havzalıların şöyle bir tezi var; Mustafa Kemal'in Selanik'te, Atatürk'ün ise Havza'da doğduğu yaklaşımındayız. Sizlerden teslim aldığım bayrak ve toprağı Samsunlu sporcularımıza teslim ediyorum." dedi.

Samsunlu bisikletçiler da emanetlerin bisikletle getirilmesinin kendileri adına onur verici olduğunu vurgulayarak, "Sizlerden aldığımız emaneti Sayın Valimize teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Devir teslim töreninin ardından bisikletçiler Samsun'a doğru yola çıktı.

- Organizasyon

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen program, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğundaki törenle başlamıştı.

Organizasyon kapsamında Atatürk Evi'nden alınan toprak ve Türk bayrağı, Milli Mücadele'nin başladığı Samsun'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilecek.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Datça'da sürüklenen bottaki kaçak göçmenler kurtarıldıDatça'da sürüklenen bottaki kaçak göçmenler kurtarıldı
Gökçeada'da ölü bulunan Rum asıllı Pinari, toprağa verildiGökçeada'da ölü bulunan Rum asıllı Pinari, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayrak Havza Selanik Toprak

En Çok Okunan Haberler

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Unutulmaz şarkılar yetim kaldı!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Hakkari'de mayısta kayak keyfi

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Otomobil parçalarından 'kartal başı heykeli' yaptı

Şişli'deki Atatürk Müzesi, İstanbulluları bekliyor

Şişli'deki Atatürk Müzesi, İstanbulluları bekliyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Tel Rıfat’taki terör hedefleri vuruldu

Tel Rıfat’taki terör hedefleri vuruldu

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.