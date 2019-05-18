Ata toprağını Selanik'ten Samsun'a taşıyorlar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağını Samsun'a götürmek için Amasya'dan hareket eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu bisikletliler, Havza ilçesine geldi.

Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak ile Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan'dan teslim alınan Türk bayrağı, ilden ile aktarılarak Amasyalı bisikletçiler tarafından Samsun'un Havza ilçesine getirildi.

Amasya-Samsun sınırındaki Paşapınar mevkisinde Havza Kaymakamı Metin Yılmaz tarafından karşılanan bisikletliler, toprak ve bayrağı teslim etti.

Toprak ve Türk bayrağı, yarın 19 Mayıs törenlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Kaymakam Yılmaz, Amasyalı sporcuları Atatürk'ün şehri Havza'da karşılamaktan mutlu olduklarını belirterek, "Biz Havzalıların şöyle bir tezi var; Mustafa Kemal'in Selanik'te, Atatürk'ün ise Havza'da doğduğu yaklaşımındayız. Sizlerden teslim aldığım bayrak ve toprağı Samsunlu sporcularımıza teslim ediyorum." dedi.

Samsunlu bisikletçiler da emanetlerin bisikletle getirilmesinin kendileri adına onur verici olduğunu vurgulayarak, "Sizlerden aldığımız emaneti Sayın Valimize teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.