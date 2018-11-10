Ata'ya saygı havadan görüntülendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıl dönümünde tüm yurtta anılıyor. Saatler 09:05'i gösterdiğinde İstanbul'da da köprü ve otoyollarda araçlar kontak kapattı, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. O anlar havadan görüntülendi.

İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan Avcılar'daki metrobüs durağının olduğu kesimde sirenlerin çalması ile birlikte sürücüler hemen frene basarak durdu. Bazı sürücüler sirenlere kornaları ile eşlik etti.

Metrobüsün yoğun olduğu bu kesimdeki yolcular da üst geçitlerde, merdivenlerde iki dakika süre ile saygı duruşunda bulundu.

