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Ata'ya saygı havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:16 | Son Güncelleme

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yıl dönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde, İstanbul'da köprü ve otoyollardaki araç sürücüleri dururken, bazıları araçtan çıkarak saygı duruşunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıl dönümünde tüm yurtta anılıyor. Saatler 09:05'i gösterdiğinde İstanbul'da da köprü ve otoyollarda araçlar kontak kapattı, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. O anlar havadan görüntülendi.

İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan Avcılar'daki metrobüs durağının olduğu kesimde sirenlerin çalması ile birlikte sürücüler hemen frene basarak durdu. Bazı sürücüler sirenlere kornaları ile eşlik etti.

Metrobüsün yoğun olduğu bu kesimdeki yolcular da üst geçitlerde, merdivenlerde iki dakika süre ile saygı duruşunda bulundu.

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Çanakkale’de saat 09.05’te hayat durduÇanakkale’de saat 09.05’te hayat durdu
İstanbul Havalimanı'nda  09.05İstanbul Havalimanı'nda  09.05
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Anahtar Kelimeler:
mustafa kemal atatürk 10 Kasım

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