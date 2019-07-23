Ata yadigarı mesleğini Osmanlı'dan günümüze sürdürüyor

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da ailesi tarafından Osmanlı döneminden bu yana devam ettirilen ahşap oymacılığı mesleğini yapan Osman Nergiz, ata yadigarı sanatını gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor.

Sancaktar Mahallesi'nde yaşayan ve "Neccar Osman" olarak tanınan 65 yaşındaki Osman Nergiz, ahşap oymacılığı mesleğini dedesi ve babasından öğrendiği yöntemlerle devam ettiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları" arasına alınan Nergiz, Bakanlığın yurt içi ve yurt dışında düzenlediği kurslarla hem Ahilik kültürünü hem de mesleğini gelecek nesillere aktarmak için uğraşıyor.

Ahşap oyma ustası Osman Nergiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yarım asırdır bu işi yapıyorum. Beş çocuğum var, onlara da sanatı öğrettim. Bunun yanı sıra torunlarım da bu mesleği öğrenmeye başladı. Bu sanatı ailece 7 göbektir yapıyoruz. Babamızdan öğrendiğimiz sanatımızı Ahilik kültürüyle çocuklarımıza ve genç nesillere öğretiyorum." dedi.

Nergiz, şöyle devam etti:

"Yurt içi ve yurt dışında birçok insanla biraya gelerek düzenlenen kurslarla sanatımızı aktarıyoruz. Bunu yaparken en önemlisi öğrendiğimiz Ahilik kültürünü yaşatıyoruz. Ahilik kültürü ne demek öğrenmek ve öğrendiklerini öğretmektir. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Balkan ülkelerinde açılan kurslarda birçok öğrenciye eğitim verdim."