HABER

Ata yadigarı mesleğini Osmanlı'dan günümüze sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 11:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yaşayan Osman Nergiz, Osmanlı döneminden bu yana ailesi tarafından sürdürülen ahşap oymacılığı mesleğini tutkuyla devam ettiriyor - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları" arasına alınan Nergiz, Bakanlığın yurt içi ve yurt dışında düzenlediği kurslarla mesleğini gelecek nesillere aktarmaya uğraşıyor - Ahşap oyma ustası Osman Nergiz: - "Bu sanatı ailece 7 göbektir yapıyoruz. Babamızdan öğrendiğimiz sanatımızı Ahilik kültürüyle çocuklarımıza ve genç nesillere öğretiyorum"

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da ailesi tarafından Osmanlı döneminden bu yana devam ettirilen ahşap oymacılığı mesleğini yapan Osman Nergiz, ata yadigarı sanatını gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor.

Sancaktar Mahallesi'nde yaşayan ve "Neccar Osman" olarak tanınan 65 yaşındaki Osman Nergiz, ahşap oymacılığı mesleğini dedesi ve babasından öğrendiği yöntemlerle devam ettiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları" arasına alınan Nergiz, Bakanlığın yurt içi ve yurt dışında düzenlediği kurslarla hem Ahilik kültürünü hem de mesleğini gelecek nesillere aktarmak için uğraşıyor.

Ahşap oyma ustası Osman Nergiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yarım asırdır bu işi yapıyorum. Beş çocuğum var, onlara da sanatı öğrettim. Bunun yanı sıra torunlarım da bu mesleği öğrenmeye başladı. Bu sanatı ailece 7 göbektir yapıyoruz. Babamızdan öğrendiğimiz sanatımızı Ahilik kültürüyle çocuklarımıza ve genç nesillere öğretiyorum." dedi.

Nergiz, şöyle devam etti:

"Yurt içi ve yurt dışında birçok insanla biraya gelerek düzenlenen kurslarla sanatımızı aktarıyoruz. Bunu yaparken en önemlisi öğrendiğimiz Ahilik kültürünü yaşatıyoruz. Ahilik kültürü ne demek öğrenmek ve öğrendiklerini öğretmektir. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Balkan ülkelerinde açılan kurslarda birçok öğrenciye eğitim verdim."

- "Eserlerimde çizdiğim yaklaşık 300 figürü işliyorum"

Bakanlığın düzenlediği birçok projede görev aldığını ifade eden Nergiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlık beni yaklaşık 20 yıl önce 'somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları' arasına aldı. Makedonya'da 3 yıl kurs verdim. Bunun yanında oradaki Murat Paşa Camisi'nin kapısını yaptım. Şanlıurfa'da Balıkgöl Yerleşkesi'ndeki camilerin minberini ve yerleşkedeki değirmeni yaptım. Sanatımda yöresel ağırlıklı olmak genel kültürümüzü işliyorum. Yaptığım eserlerde çizdiğim yaklaşık 300 figürü işliyorum. Urfa'ya has belli başlı figürler var. Daha çok evlerin kapılarında işlenen 'Hayat Ağacı, Çarkıfelek, dört kardeş motifi, kesişen daireler, kardeş bağları' gibi figürler mevcut."

- Medine-i Münevvere'ye vaaz kürsüsü yapıyor

Hayatın boyunca önemli eserler yaptığını aktaran Nergiz, şunları kaydetti:

"Bir dostumun bağlantısı sayesinde Allah kısmet ederse Medine-i Münevvere için bir vaaz kürsüsü yapıyorum. Yaklaşık 4 yıldır bu eser üzerinde çalışma yapıyorum. Eserin kusursuz ve hatasız olması için yoğun çaba harcıyorum. Şu anda kürsünün kitabe bulunan bir kısmını yaptım. Eserin içinde Peygamber Efendimizin doğum yılı olan 571 gül işlemeyi planlıyorum. Eserde çok farklı mesajlar içerecek. İnşallah yakın bir zamanda devletimiz adına onu Medine-i Münevvere'de sergileyeceğiz."

Dedesinin adını taşıyan 10 yaşındaki Osman Nergiz de ileride dedesi gibi çok iyi bir ahşap oyma ustası olmayı isteğini ifade etti.

PARTNERGeneral Mobile'dan Android Q Beta açıklamasıGeneral Mobile'dan Android Q Beta açıklaması
17 yıl sonra gelen nakil ile hayata tutundu17 yıl sonra gelen nakil ile hayata tutundu
Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldıDarbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Osman Nergiz osmanlı oymacılık Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Ebru Polat'tan çok konuşulacak görüntü: Hayırdır oğlum

Ebru Polat'tan çok konuşulacak görüntü: Hayırdır oğlum

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

Taksiciyle yolcunun bıçaklı kavgası kamerada

Düzce'den bir acı haber daha! 1 kadın ve 1 çocuk cesedine ulaşıldı

Düzce'den bir acı haber daha!

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak?

Kurban bayramı kaç gün tatil olacak?

Son dakika: Şemdinli'de sivil araçların geçişi sırasında hain tuzak: 1 ölü 1 yaralı

Şemdinli'de hain tuzak! 1 ölü 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.