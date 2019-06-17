"Ata Yurdu"nda geleneklerini yaşatıyorlar

Misafirlerini yöresel kıyafetlerle karşılayan Aytaç kardeşler, Kırgız kültürünün tüm unsurlarıyla yansıtıldığı alanda binicilik ve okçuluk gösterileri de yapıyor.

"Ata Yurdu"nun kısa sürede ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri haline geldiğini ifade eden Aytaç, "Burada geleneğimizin bir parçası olan binicilik ve okçuluk eğitimi veriyoruz. İlgi çok büyük, verdiğimiz kurslar tamamen doldu. Bunun yanında dizi ve filmlere koreografi çalışmaları sunuyoruz. Birkaç diziden talep aldık." diye konuştu.

Kenan Aytaç da Van Gölü kıyısında kültürel bir tesis inşa ettiklerini anlattı.

Büyük ilgi gören "Ata Yurdu"nun turizme de hizmet ettiğini dile getiren Aytaç, şunları kaydetti:

"Burada yaklaşık 2 bin yıl önceki gelenek ve göreneklerimizi elimizden geldiği kadar canlandırmaya çalışıyoruz. Misafirleri nizamiyede at üstünde karşılıyoruz. Onlara etkinlik alanına kadar atlarımızla eşlik ediyoruz. Ardından ziyaretçilerimize yöresel yemeklerimizi ikram ediyoruz. İsteyen ziyaretçi, Kırgızların yöresel kıyafetlerinden giyebiliyor. Alanda binicilik ve okçuluk faaliyetlerimiz oluyor. Kırgız müziğiyle folklor gösterileri yapıyoruz."

