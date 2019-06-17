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"Ata Yurdu"nda geleneklerini yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

Van'ın Erciş ilçesindeki Kırgızlar, Van Gölü kenarında kurulan "Ata Yurdu"nda ziyaretçilere kültürlerini ve binlerce yıllık geleneklerini tanıtıyor - Kırgız Türkü Kenan Aytaç: - "Misafirleri nizamiyede at üstünde karşılıyoruz. Ardından ziyaretçilerimize yöresel yemeklerimizi ikram ediyoruz. İsteyen ziyaretçi, Kırgızların yöresel kıyafetlerinden giyebiliyor. Alanda binicilik ve okçuluk faaliyetlerimiz oluyor"

NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesindeki Kırgızlar, Van Gölü kenarında kurulan "Ata Yurdu"nda kültürlerini ve binlerce yıllık geleneklerini yaşatıyor.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 37 yıl önce göç ederek Erciş'in Ulupamir Mahallesi'ne yerleşen Kırgız Türkleri, yaşam tarzları, gelenekleri ve binicilikteki ustalıklarıyla dikkati çekiyor.

Muradiye Kaymakamlığınca Kırgızların geleneklerini yaşatmak ve tanıtmak amacıyla önceki yıl Van Gölü kıyısında kurulan "Ata Yurdu", kısa sürede kültürevi haline geldi.

Kırgız Türkü Kenan ve Ahmet Aytaç kardeşler, mavi ile yeşilin buluştuğu 55 dönümde, 16 büyük Türk devletinin bayraklarıyla süslenen 8 ayrı otağda ağırladıkları ziyaretçilerine kültürlerini tanıtıyor.

Misafirlerini yöresel kıyafetlerle karşılayan Aytaç kardeşler, Kırgız kültürünün tüm unsurlarıyla yansıtıldığı alanda binicilik ve okçuluk gösterileri de yapıyor.

- "Ata Yurdu'na ilgi çok büyük"

Ahmet Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binlerce yıllık geleneklerini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

"Ata Yurdu"nun kısa sürede ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri haline geldiğini ifade eden Aytaç, "Burada geleneğimizin bir parçası olan binicilik ve okçuluk eğitimi veriyoruz. İlgi çok büyük, verdiğimiz kurslar tamamen doldu. Bunun yanında dizi ve filmlere koreografi çalışmaları sunuyoruz. Birkaç diziden talep aldık." diye konuştu.

Kenan Aytaç da Van Gölü kıyısında kültürel bir tesis inşa ettiklerini anlattı.

Büyük ilgi gören "Ata Yurdu"nun turizme de hizmet ettiğini dile getiren Aytaç, şunları kaydetti:

"Burada yaklaşık 2 bin yıl önceki gelenek ve göreneklerimizi elimizden geldiği kadar canlandırmaya çalışıyoruz. Misafirleri nizamiyede at üstünde karşılıyoruz. Onlara etkinlik alanına kadar atlarımızla eşlik ediyoruz. Ardından ziyaretçilerimize yöresel yemeklerimizi ikram ediyoruz. İsteyen ziyaretçi, Kırgızların yöresel kıyafetlerinden giyebiliyor. Alanda binicilik ve okçuluk faaliyetlerimiz oluyor. Kırgız müziğiyle folklor gösterileri yapıyoruz."

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