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ATAA 40 Yaşında

07.10.2019 15:32 | Son Güncelleme

Amerika'da Türkler'in kurduğu dernekleri çatışı altında toplayan Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi, kuruluşunun 40’ıncı yılını kutladı. Yıldönümü için Amerika'nın çeşitli eyaletlerinden dernek üyeleri başkent Washington’da biraraya geldi

ATAA 40 Yaşında

Türk-Amerikan derneklerinin çatı örgütü Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi'nin üyeleri, başkent Washington’da buluşarak 40’ıncı kuruluş yılını kutladı.

Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) 50’den fazla Türk-Amerikan derneğini bünyesinde toplayan en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri.

ATAA’nın düzenlediği konferansaTürkiye’den davet edilen Profesör Dr. Emre Kongar, Cumartesi günü konferans bünyesinde“Kurtuluş savaşı, ABD’de Türkler ve Türkler’i etkileyen politikalar” konulu bir konuşma yaptı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda özellikle Ermeni Soykırımı iddiaları konusunda önemli açıklamalar yapan Kongar, o dönemde yaşananların bir soykırım olmadığını, çünkü Osmanlı’nın o döneminde bir soy bilinci oluşmadığını belirtti.

VOA Türkçe’nin sorularını da yanıtlayan Prof Dr. Emre Kongar, Türk-Amerikan ilişkilerinde en kötü dönemlerden birinin yaşandığını belirterek iki tarafın da hatalı politikaları nedeniyle birçok sorunun çözülemediğini söyledi. Emre Kongar, Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama çalışmaları ve Türkiye’nin izlediği politikayı doğru bulduğunu belirterek, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin söz hakkı olduğunu kaydetti. Kongar, Doğu Akdeniz’de yaşanan doğal gaz çıkarma konusundaki anlaşmazlıkta Filistin Yönetimi’nin bile Rum kesiminin yanında olduğunu söyledi.

Türkiye’nin hem ABD’nin stratejik ortağı hem de Rusya'yla yakın ilişkileri nedeniyle iki süper güç arasında dengeyi sağlayacak ülke olması gerektiğini de belirten Kongar, Türkiye’nin bu konuda elindeki şansı kullanamadığını kaydetti.

Washington’da Pazar akşamına kadar süren ATAA’nın 40’ıncı kuruluş yılı kutlamasında 1979’dan 1989'a kadar Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği görevini yürüten Şükrü Elekdağ’ın video mesajı yayınlandı. Elekdağ video mesajında ATAA’nın kuruluş hikayesini anlatarak Amerika'da örgütlenen Türk-Amerikan derneklerinin bir çatı altında birleşmesinin Türkiye açısından büyük önemi olduğunu söyledi.

ATAA Başkanı Gökhan Özalp de yaptığı konuşmada ATAA’nın kuruluş ilkeleri ışığında, hukuk kurallarına, laikliğe, demokrasiye ve insan haklarına saygılı biçimde Türk- Amerikan toplumuna hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Özalp, “Bunlar aynı zamanda, Mustafa Kemal Atatürk’ün tanımladığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ilkeleridir” dedi.

Merkezi Washington'da bulunan Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi’nin destek verdiği Kongre'deki ‘Türk Dostluk Grubu’nun 100’ün üzerinde üyesi bulunuyor. Prof. Dr. Emre Kongar katıldığı panelin ardından gala gecesinde de bir konuşma yaptı. Konferansa ‘’Türkler kimdir’’ isimli kitabın yazarı Prof Dr. Justin A. McCarthy gibi birçok akademisyen de katıldı. Konferans bünyesinde düzenlenen panellerde aynı zamanda 100’üncü yılı kutlanan Atatürk’ün Samsun’a çıkışının önemi değerlendirildi.

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