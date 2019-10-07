ATAA 40 Yaşında

Türk-Amerikan derneklerinin çatı örgütü Türk-Amerikan Dernekleri Asamblesi'nin üyeleri, başkent Washington’da buluşarak 40’ıncı kuruluş yılını kutladı.

Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) 50’den fazla Türk-Amerikan derneğini bünyesinde toplayan en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri.

ATAA’nın düzenlediği konferansaTürkiye’den davet edilen Profesör Dr. Emre Kongar, Cumartesi günü konferans bünyesinde“Kurtuluş savaşı, ABD’de Türkler ve Türkler’i etkileyen politikalar” konulu bir konuşma yaptı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu yolunda özellikle Ermeni Soykırımı iddiaları konusunda önemli açıklamalar yapan Kongar, o dönemde yaşananların bir soykırım olmadığını, çünkü Osmanlı’nın o döneminde bir soy bilinci oluşmadığını belirtti.

VOA Türkçe’nin sorularını da yanıtlayan Prof Dr. Emre Kongar, Türk-Amerikan ilişkilerinde en kötü dönemlerden birinin yaşandığını belirterek iki tarafın da hatalı politikaları nedeniyle birçok sorunun çözülemediğini söyledi. Emre Kongar, Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama çalışmaları ve Türkiye’nin izlediği politikayı doğru bulduğunu belirterek, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin söz hakkı olduğunu kaydetti. Kongar, Doğu Akdeniz’de yaşanan doğal gaz çıkarma konusundaki anlaşmazlıkta Filistin Yönetimi’nin bile Rum kesiminin yanında olduğunu söyledi.