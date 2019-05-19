Atabarı Giresun’da yağmur altında oynandı

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyuncuları Birlik Platformu iş birliği ile Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yıl dönümünde, saat 19.19’da 81 il ve 19 ülkede eş zamanlı olarak 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi gerçekleştirildi.

Giresun Atatürk Meydanındaki etkinliğe öğrenciler, vatandaşlar ile 42’nci Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında Giresun’a gelen Ukrayna, Gürcistan, Kosova ile Artvin’den halk oyunları ekibi de katıldı. Etkinliğe katılanlar yağan yağmura aldırmadan büyük bir coşkuyla Atabarı oynadılar.

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