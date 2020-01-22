Atabarı Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

Yarıyıl tatili dolayısıyla ziyaretçi sayısındaki artışa dikkati çeken Cebeci, "Biz işletme olarak gerek kayak malzemeleri satışı, kiralaması gerekse yemek hizmetiyle kayakseverlerin hizmetindeyiz. Tatil boyunca misafirlerimizi kayak merkezine bekliyoruz. Yollarımız açık. Önümüzdeki günlerde kar yağışı da olacak, herkesi Atabarı'na bekliyoruz." dedi.

Kayak merkezinde hizmet veren bir işletmenin sahibi Mehmet Cebeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezine ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki 2 bin rakımlı Mersivan Dağı eteklerinde yer alan kayak merkezi, geçen hafta sonu yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladı.

Ladin, köknar ve çam ağaçları arasında, rüzgar almayan pistleri ve kaliteli kar yapısıyla dikkati çeken Atabarı Kayak Merkezi'nde, son yağışların ardından kar kalındığı 50 santimetreye ulaştı.

Ziyaretçilerden Neşe Özden de kayak merkezine ilk kez geldiğini belirterek, "Çok merak ediyordum. Torunumu yanıma alarak arkadaşlarımla buraya geldik. Hava çok güzel. Çocukken köyde kızakla kayak yapardım. Yıllar sonra bu sevinci torunumla yaşamının mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum." diye konuştu.

- "Çok keyifli zaman geçiriyorum"

Eşiyle kızakla kayak yaptığını kaydeden Hatice Yazıcı ise "Hafta sonu etkinliği için ailece buraya geldik. Kayak yapmayı bilmiyorum ama şambrellerle kayıyorum. Çok keyifli zaman geçiriyorum." ifadelerini kullandı.

Ortaokul 3. sınıf öğrencisi Mert Sarayoğlu da teşekkür belgesi aldığını, ailesinin karne hediyesi olarak kendisini buraya getirdiğini anlattı.

Çok eğlendiğini dile getiren Sarayoğlu, "Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Hala kayağı öğrenemedim, düşüyorum, kalkıyorum, şimdilik şambrellerle ve kızakla kayak yapıyorum. İleride kayak takımlarıyla da kayak yapmayı öğrenmek istiyorum." diye konuştu.

Elif Özer de çocuğuna karne hediyesi olarak Atabarı Kayak Merkezi'ne geldiklerini ifade ederek, "Kaymayı bilmiyoruz. Kızakla şambrellerle düştük, kalktık ama çok eğleniyoruz." dedi.

