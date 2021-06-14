Atadan kalma yöntem! Koronavirüsten böyle korunuyorlar

Aydın Germencik İlçesi’ne bağlı kırsal Çarıklar Mahallesi’nde köylüleri kekik suyu telaşı sardı. İmece usulü ile kekik suyu çıkaran köylüler, atadan kalma yöntemlerle çıkardıkları kekik suyu sayesinde hem virüsten korunduklarını hem de daha sağlıklı yaşadıklarını belirttiler.

Köyün sakinlerinden aynı zamanda Germencik Yörükler Derneği Başkanı olan Ruhi Doğan, Yörüklerin en önemli geleneklerinden birinin de kekik suyu kullanımı olduğunu belirterek bu yöntemin asırlardır atadan kalma usullerle devam ettiğini söyledi.

"ŞİFA NİYETİNE TÜKETİYORUZ"

Çarıklar köyü sakinlerinden Kadriye Bulut ve Saime Doğan önderliğinde bir araya gelen kadınlar dağlarda kendiliğinden doğal ortamında yetişen kekikleri toplayıp suyunu çıkarıyor. Oldukça değerli olan kekik suyunu çıkarmanın da ciddi meşakkati olduğunu belirten Saime Doğan, “Her yıl Haziran ayı geldiğinde kekikleri dağlardan toplayıp getiririz. Bu kekikleri güzelce ayıklayıp yıkadıktan sonra hava almayacak şekilde bastırdığımız kazan içerisinde kaynatıyoruz. Ve damıtma yöntemi ile oluşan suyunu saklayıp şifa niyetine tüketiyoruz” dedi.