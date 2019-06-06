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Atadan kalma yöntemle zeytinyağı sabunu yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 11:50 | Son Güncelleme

Balıkesir'in, Kazdağları ve Madra Dağı eteklerindeki kırsal mahallelerinde odun ateşinde yüksek asitli zeytinyağından yapılan sabunlar, semt pazarlarında satışa sunuluyor - Zeytinyağı sabunu üreticisi Neriman Çitlioğlu: - "Sabunu kokulu isteyen olursa içine Hindistan cevizi yağı karıştırıyorum. Böylelikle kokusu daha güzel oluyor"

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - Balıkesir'in, Edremit Körfezi'ndeki kırsal mahallelerinde kadınlar geleneksel yöntemle zeytinyağı sabunu üretiyor.

Öncelikle, budama zamanı zeytin ağaçlarından kesilen dallar kullanılarak ateş yakılıyor.

Ateşin üstüne konulan fıçı veya büyük kazanlara konulan yüksek asitli zeytinyağı, su ve kostikle karıştırılarak saatlerce kaynatılıyor.

Yeterli kıvama gelinceye kadar 3-4 saat kostik ilave edilerek pelteleşinceye kadar karıştırılan malzeme, daha sonra tahtadan yapılan kalıba içine dökülüyor.

Ortalama 3 hafta kurumaya bırakılan zeytinyağı sabunları, kesilerek kullanılacak şekle getiriliyor.

Kazdağları ve Madra Dağı eteklerindeki kırsal mahallelerde üretilen bu sabunlar, semt pazarlarında satışa sunuluyor.

- "Çok zahmetli bir iş"

Burhaniye ilçesinde, Madra Dağı eteklerindeki kırsal Şahinler Mahallesi'nde yaşayan Neriman Çitlioğlu (73), AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinyağı sabunu üretiminin çok zahmetli bir iş olduğunu söyledi.

Fabrikasyon olanlara göre geleneksel yöntemler kullanılarak yapılan zeytinyağı sabunlarının daha sağlıklı olduğunu belirten Çitlioğlu, şöyle konuştu:

"Fabrikalarda yapılan sabunlara daha kolay erimesi için tuz atılıyor. Biz ise tamamen doğal olarak elde edilen zeytinyağı, su ve kostik kullanarak sabunu yapıyoruz. Fabrikasyon sabunlar genelde posa kullanılarak yapılıyor. Biz temiz zeytinyağından yaptığımız sabunları pazarda satıyoruz. Sabunu kokulu isteyen olursa içine Hindistan cevizi yağı karıştırıyorum. Böylelikle kokusu daha güzel oluyor."

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker de bu sezon Edremit Körfezi'ndeki zeytinlerden elde edilen yağların asit oranının yüksek olması dolayısıyla daha çok sabun yapımında kullanıldığını aktardı.

Diker, bu seneki zeytinyağı sabunlarının daha kaliteli olduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir edremit körfezi sabun Zeytinyağı

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