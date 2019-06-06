Atadan kalma yöntemle zeytinyağı sabunu yapıyorlar

Fabrikasyon olanlara göre geleneksel yöntemler kullanılarak yapılan zeytinyağı sabunlarının daha sağlıklı olduğunu belirten Çitlioğlu, şöyle konuştu:

Burhaniye ilçesinde, Madra Dağı eteklerindeki kırsal Şahinler Mahallesi'nde yaşayan Neriman Çitlioğlu (73), AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinyağı sabunu üretiminin çok zahmetli bir iş olduğunu söyledi.

Yeterli kıvama gelinceye kadar 3-4 saat kostik ilave edilerek pelteleşinceye kadar karıştırılan malzeme, daha sonra tahtadan yapılan kalıba içine dökülüyor.

"Fabrikalarda yapılan sabunlara daha kolay erimesi için tuz atılıyor. Biz ise tamamen doğal olarak elde edilen zeytinyağı, su ve kostik kullanarak sabunu yapıyoruz. Fabrikasyon sabunlar genelde posa kullanılarak yapılıyor. Biz temiz zeytinyağından yaptığımız sabunları pazarda satıyoruz. Sabunu kokulu isteyen olursa içine Hindistan cevizi yağı karıştırıyorum. Böylelikle kokusu daha güzel oluyor."

Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker de bu sezon Edremit Körfezi'ndeki zeytinlerden elde edilen yağların asit oranının yüksek olması dolayısıyla daha çok sabun yapımında kullanıldığını aktardı.

Diker, bu seneki zeytinyağı sabunlarının daha kaliteli olduğunu ifade etti.

