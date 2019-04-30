HABER

ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 15:29 | Son Güncelleme

TUSAŞ ATAK-2 olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinim tam boy modelini hazırladı.

TUSAŞ ATAK-2 olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinim tam boy modelini hazırladı. İDEF-19’ta vitrine çıkartılan helikopter katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.
Kamuoyunda ATAK helikopterinin "ağır abisi" olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri (ATAK-2), Dünyanın önde gelen savunma sanayisi etkinlikleri arasında yerini alan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’19) ilk kez vitrine çıktı. Türkiye adına önemli bir ilk yaşanan fuarda, bir yandan helikopterin birebir ölçülerdeki modelini çalışan TUSAŞ, yoğun bir mesainin sonunda Ağır Sınıf Taarruz Helikopter "mockup"ını IDEF’19’a yetiştirdi. Ağır Sınıf Taarruz Helikopter modeli, TUSAŞ’ın standında başta kendi sınıfındaki en etkili taarruz helikopteri Atak olmak üzere şirketin diğer hava platformlarıyla ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Fuara katılanlar tarafından yoğun ilgi gören ATAK-2, dakikalarca incelendi.

ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı

ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı

ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı

ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı

ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı

ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı

ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı

ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı

ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı

ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı

ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı

ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı

ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

Dilber Ay hayatını kaybetti! Herkes ardından bunu söyledi

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Hamilelik bile onu durdurmadı! Tam 43 kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama

Manisa Lalesi'ni koparana 60 bin lira ceza!

Bu çiçeği koparan 60 bin lira ceza ödüyor

'Peygamberler diyarı'nda kano şov

Burası Diyarbakır! Eğer birinci olursa...

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ege Denizi'nde yeni bir tür balık üretildi: Egeli

İzmir'de büyük buluş! Binlercesi var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.