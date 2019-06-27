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"Atak" bagajda marihuana buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 08:54 | Son Güncelleme

Adana’da bir otomobilde narkotik köpeği "Atak" ile yapılan aramada 2 kilo 950 gram marihuana ele geçirildi.

Adana’da bir otomobilde narkotik köpeği "Atak" ile yapılan aramada 2 kilo 950 gram marihuana ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmada, merkez Seyhan ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi’nde ikamet eden İsmet Ç. (40) isimli şahsın satışını yapmak üzere yüksek miktarda uyuşturucu bulundurduğu bilgisi alındı. Polisin narkotik detektör köpeği “Atak” ile yaptığı çalışma sonucu İsmet Ç.’nin otomobilinin bagaj kısmında 3 bidon içerisinde 3 kilo 950 gram kenevirin çiçeklerinden ve yapraklarından elde edilen uyuşturucu olan marihuana bulundu. Otomobilin sahibi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet Ç. tutuklandı.

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