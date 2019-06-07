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ATAK helikopterleri Pençe Harekatı’nda hainlere göz açtırmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 17:05 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı resmi hesabı Twitter üzerinden ATAK helikopterlerinin kahraman Mehmetçiğe gece operasyonunda destek verdiği ve hainlere göz açtırmadığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.Bölgede görev yapan, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gece görüşlü dürbününden çekildiği anlaşılan görüntülerde; arazide bulunan teröristlerin ATAK helikopterleri tarafından yoğun ateş altına alındığı anlar yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı resmi hesabı Twitter üzerinden ATAK helikopterlerinin kahraman Mehmetçiğe gece operasyonunda destek verdiği ve hainlere göz açtırmadığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
Bölgede görev yapan, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gece görüşlü dürbününden çekildiği anlaşılan görüntülerde; arazide bulunan teröristlerin ATAK helikopterleri tarafından yoğun ateş altına alındığı anlar yer aldı. Görüntüler izleyenlerin göğüslerini kabartırken, Pençe Harekatına katılan Mehmetçik üstün gayret ve mücadeleyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik tehdit içeren her türlü terör örgütü ve unsurla mücadelesini sürdürüyor.

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