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Atak helikopterlerinden "Harman Dalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 16:11 | Son Güncelleme

  ATAK helikopterleri TEKNOFEST'te 'harman dalı' gösterisi düzenledi.

Atak helikopterlerinden "Harman Dalı"

Gülseli KENARLI - ibrahim MAŞE-İstanbul,(DHA)
ATAK helikopterleri TEKNOFEST'te 'harman dalı' gösterisi düzenledi. 3. Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST kapsamında yerli ve milli helikopter ATAK'lar bir gösteri yaptı. Gösteride iki ATAK helikopteri karşılıklı harman dalı oynadı. İki helikopterin bu gösterisi izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

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Atak helikopterlerinden Atak helikopterlerinden Atak helikopterlerinden Atak helikopterlerinden

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