“ATAK” Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara vermeden düzenledikleri uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine geçit vermiyor. Jandarma ekipleri uzun süredir takip ettikleri Fatih’te bir adrese düzenledikleri operasyonla 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Söz konusu uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan V.Y. ile dağıtımının yapılması için kuryelik yapan A.Ş. ve H.Y isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheliler V.Y., A.Ş. ve H.Y., Jandarma’daki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; V.Y. isimli şahsın yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi, torbacı tabir edilen A.Ş. ve H.Y. isimli şahıslar aracılığıyla İstanbul ili genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

Jandarma Adım Adım Takip Etti

V.Y. isimli şüpheli şahsın, Fatih’te bulunan adresini mercek altına alan Jandarma ekipleri, şüphelinin uyuşturucu maddeyi depo olarak kullandığı bu adreste sakladığını belirledi. Şahıs ile kuryelerin, uyuşturucu maddenin dağıtımını planlamak için V.Y.’nin evinde bir araya geldiklerini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.