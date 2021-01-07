HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. “ATAK” Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

“ATAK” Zehir tacirlerine acımadı: 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

07.01.2021 08:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara vermeden düzenledikleri uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine geçit vermiyor.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara vermeden düzenledikleri uyuşturucu operasyonları ile zehir tacirlerine geçit vermiyor. Jandarma ekipleri uzun süredir takip ettikleri Fatih’te bir adrese düzenledikleri operasyonla 14 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Söz konusu uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan V.Y. ile dağıtımının yapılması için kuryelik yapan A.Ş. ve H.Y isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheliler V.Y., A.Ş. ve H.Y., Jandarma’daki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; V.Y. isimli şahsın yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi, torbacı tabir edilen A.Ş. ve H.Y. isimli şahıslar aracılığıyla İstanbul ili genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

Jandarma Adım Adım Takip Etti
V.Y. isimli şüpheli şahsın, Fatih’te bulunan adresini mercek altına alan Jandarma ekipleri, şüphelinin uyuşturucu maddeyi depo olarak kullandığı bu adreste sakladığını belirledi. Şahıs ile kuryelerin, uyuşturucu maddenin dağıtımını planlamak için V.Y.’nin evinde bir araya geldiklerini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Jandarma “ATAK” davrandı
Jandarma ekiplerinin şüphelinin evinde yaptıkları aramalara dedektör köpek ATAK da destek verdi. ATAK’ın yatak odasına yönelmesi üzerine aramalarını orada yoğunlaştıran Jandarma ekipleri, ATAK’ın özellikle yatak bazasına tepki vermesi üzerine yatağı kaldırdılar. Yatağın altında bulunan siyah valizi açan ekipler, valiz içerisinde genel dağıtıma hazırlanmış paketler halinde toplam 14 kilo uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen skunk ele geçirdi.

Kadın Kurye Kullandılar
Şüpheli V.Y.’nin, A.Ş. ve H.Y. isimli kadın kuryeler ile evinde sık sık bir araya geldiği ve buradaki planlamalardan sonra, kadın kuryeler A.Ş. ve H.Y.’yi uyuşturucu maddenin dağıtım aşaması için görevlendirdiği ortaya çıktı. Şahısların operasyonun gerçekleştiği gün de yine evde buluşup planlama yapmak üzere anlaştıkları tespit edildi.
V.Y., A.Ş. ve H.Y. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı! Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı!
Saniyelerle böyle kurtulduSaniyelerle böyle kurtuldu
Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

İstiklal'in ortasında diz çöküp evlilik teklifi yaptı! Nisa'nın tepkisi olay oldu

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

Donald Trump destekçileri Kongre Binası'nı işgal etti

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

207 yıl sonra tarih tekerrür etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Evlilik vaadiyle dolandırıldı: Duygularımla oynandı, incindim

Evlilik vaadiyle dolandırıldı: Duygularımla oynandı, incindim

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Ocak Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 7 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama

26 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Sayısal Loto sonuçları 6 Ocak 2021 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 6 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçları belli oldu! 95 milyon TL'yi aşan ikramiye

Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak uyarısı! (7 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den çok sayıda il için sağanak uyarısı!

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Kısıtlamalar devam edecek mi?

Kısıtlamalar devam edecek mi? Gözler kritik saate çevrildi

Yolun karşısına geçerken ezilmekten saniyelerle böyle kurtuldu

Saniyelerle böyle kurtuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.