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Atakan Koru kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapar? İşte Azra Akın’ın eşinin biyografisi

12.03.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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Atakan Koru kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapar? İşte Azra Akın’ın eşinin biyografisi

Azra Akın’ın eşi Atakan Koru, ünlü bir AVM’de kafe işletmeciliği yapıyor. Aslen Edirneli olan Atakan Koru’nun ailesi, İpsala’da mütevazi bir hayat sürdürüyor. Spor salonunda tanışarak evlilik kararı alan çiftin, Demir adında bir de oğulları bulunuyor.

İşletme Mühendisliği mezunu olan Atakan Koru, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce olmak üzere 4 dil biliyor. Azra Akın’a Brezilya’da evlilik teklifi eden Atakan Koru, ‘’Evlilik teklifini yurt dışında ettim. Brezilya'da karnavalda özel bir anda oldu.’’ ifadelerini kullanmıştı.

ATAKAN KORU KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Aslen Edirne Keşanlı olan Atakan Koru, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini İşletme Mühendisliği bölümünde bitiren Atakan Koru, İstanbul'da meşhur bir alışveriş merkezinde kafe işletmeciliği yaptı.

İtalyanca, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce olmak üzere 4 dil bilen Atakan Koru’nun babası ziraat mühendisi Ahmet Koru ve annesi emekli öğretmen Seniye Koru’dur. Ailesi, Edirne’nin İpsala ilçesinde mütevazi bir hayat sürüyor.

Çiftçilikle ve ticaretle uğraşan Atakan Koru'nun ailesi, binlerce dönüm tarım arazisinde çeltik üretimi yapıyor.

Atakan Koru ile Azra Akın çifti, 2018'de oğulları Demir'i dünyaya getirdi.

Atakan Koru kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapar? İşte Azra Akın’ın eşinin biyografisi

ATAKAN KORU VE AZRA AKIN NASIL TANIŞTI?

Azra Akın ile Atakan Koru çifti, 2013’te bir spor salonunda tanıştı. 4 senelik birliktelikleri sonrası evlilik kararı alan Atakan Koru, güzel model Azra Akın'a evlenme teklifini Brezilya'da yaptı.

Atakan Koru, eşi Azra Akın'a yaptığı evlilik teklifiyle ilgili, “Düğün hazırlıkları her zaman stresli oluyor. Aynı zamanda çok keyifli. Biz de tadına varmaya çalıştık. Evlilik teklifini yurt dışında ettim. Brezilya'da karnavalda özel bir anda oldu.” açıklamasında bulunmuştu.

Azra Akın ise, “Çok ilginç bir durum oldu. Hiç beklemediğim bir anda oldu. Bayağı bir şok geçirdim” ifadelerini kullanmıştı.

26 Ağustos 2017'de Tekirdağ'da bir bağ evinde Trakya usulü bir düğünle evlenen Atakan Koru ve Azra Akın çiftinin düğünü, roman havaları ve halaylar eşliğinde yapılmıştı. Azra Akın’a gelinliğini Cemil İpekçi dikmişti…

Atakan Koru, düğün sonrası gazetecilerin 'bir dünya güzeliyle evlendiniz' hatırlatması üzerine eşine şu sözlerle seslenmişti:

"Azra dünya güzeli ama aynı zamanda benim için Azra. Çoğu insanın bilmediği çok özel yanlarını biliyorum. Ondan çok değerli, bu da beni çok mutlu ediyor."

Azra Akın ve Atakan Koru, evliliklerinin birinci senesinde bir bebek sahibi oldu. Kasım 2018 tarihinde dünyaya gelen oğullarına çift Demir ismini verdiler. Azra Akın, sosyal medya hesaplarından devamlı oğlu Demir ve eşi Atakan Koru ile fotoğraflarını paylaşıyor.

Azra Akın, bebeği 7 aylıkken oğlu ve eşi Koru ile bayram pozunu paylaşarak, "Küçük ailemiz size mutluluk dolu bayramlar diler..." notunu düşmüştü.


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Azra Akın
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