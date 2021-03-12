Atakan Koru kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapar? İşte Azra Akın’ın eşinin biyografisi

İşletme Mühendisliği mezunu olan Atakan Koru, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce olmak üzere 4 dil biliyor. Azra Akın’a Brezilya’da evlilik teklifi eden Atakan Koru, ‘’Evlilik teklifini yurt dışında ettim. Brezilya'da karnavalda özel bir anda oldu.’’ ifadelerini kullanmıştı.

ATAKAN KORU KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Aslen Edirne Keşanlı olan Atakan Koru, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini İşletme Mühendisliği bölümünde bitiren Atakan Koru, İstanbul'da meşhur bir alışveriş merkezinde kafe işletmeciliği yaptı.

İtalyanca, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce olmak üzere 4 dil bilen Atakan Koru’nun babası ziraat mühendisi Ahmet Koru ve annesi emekli öğretmen Seniye Koru’dur. Ailesi, Edirne’nin İpsala ilçesinde mütevazi bir hayat sürüyor.

Çiftçilikle ve ticaretle uğraşan Atakan Koru'nun ailesi, binlerce dönüm tarım arazisinde çeltik üretimi yapıyor.

Atakan Koru ile Azra Akın çifti, 2018'de oğulları Demir'i dünyaya getirdi.

ATAKAN KORU VE AZRA AKIN NASIL TANIŞTI?

Azra Akın ile Atakan Koru çifti, 2013’te bir spor salonunda tanıştı. 4 senelik birliktelikleri sonrası evlilik kararı alan Atakan Koru, güzel model Azra Akın'a evlenme teklifini Brezilya'da yaptı.