Ataköy/Şirinevler ve Yenibosna metrosu ne zaman açılacak? Atatürk Havalimanı metro çalışması ne zaman biter?

İstanbul içi ulaşımda oldukça büyük yük taşıyan M1 hattı yenileme çalışmalarından dolayı; Ataköy / Şirinevler metro duraklarından itibaren, Yenibosna metro durağı, Dünya Ticaret Merkezi ve İstanbul Fuar Merkezi metro durağı ve Atatürk Havalimanı metro durağı geçici olarak, stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kapatıldı. Çok fazla yolcunun inip bindiği Yenibosna metro durağı ne zaman açılacak merak konusu oldu. Şirinevler/ Ataköy metro durağının o bölgede çok fazla iş yeri olduğu için çok kullanılmasından dolayı vatandaşlar, Şirinevler metrosu ne zaman açılacak araştırıyor. Ataköy/Şirinevler, Yenibosna ve Atatürk Havalimanı metro çalışması ne zaman biter?

ATAKÖY / ŞİRİNEVLER METRO DURAĞI NE ZAMAN AÇILACAK?

M1 metro hattındaki çalışmalardan dolayı, inşaat alanına dönen Ataköy/ Şirinevler metrosu ne zaman açılacak orada yaşayan vatandaşlar araştırmaya başladı. İBB tarafından yapılan açıklamayla 11 Eylül'den bu yana kapalı kalacak olan Ataköy Şirinevler metro durağının açılma tarihi olarak ne t bir tarih verilmedi. Yapılan projenin yaklaşık 14 ay sürmesi bekleniyor. Tahmini olarak Şirinevler metrosunun açılma tarihi Kasım 2021'i bulabilir. Metroyu kullanan vatandaşlar, metrodan indiklerinde İETT otobüsleriyle ücretsiz olarak seyahat edebilecekler. İETT ücretsiz otobüsleri Şirinevler durağından inen vatandaşları alarak kapalı olan Yenibosna metro istasyonu, Dünya Ticaret Merkezi Metro durağı ve Atatürk Havalimanı metro durağına kadar götürecek. İETT otobüsleri metro inşaatından dolayı vatandaşları mağdur etmeyerek, sürekli bu güzergahta mekik servis yapacak.