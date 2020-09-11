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Ataköy/Şirinevler ve Yenibosna metrosu ne zaman açılacak? Atatürk Havalimanı metro çalışması ne zaman biter?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 09:00 | Son Güncelleme

İBB'nin M1 metro hattını yenileme çalışmaları için kapatılan Ataköy/Şirinevler-Atatürk Havalimanı metro durakları ve arasında kalan Yenibosna metro durağı ve DTM ve İstanbul Fuar Merkezi metro durakları kapandı. Yenibosna metro durağı ne zaman açılacak merak eden vatandaşlar, Ataköy/ Şirinevler metro duraklarının çalışmaları ne zaman bitecek araştırıyor.

Ataköy/Şirinevler ve Yenibosna metrosu ne zaman açılacak? Atatürk Havalimanı metro çalışması ne zaman biter?

İstanbul içi ulaşımda oldukça büyük yük taşıyan M1 hattı yenileme çalışmalarından dolayı; Ataköy / Şirinevler metro duraklarından itibaren, Yenibosna metro durağı, Dünya Ticaret Merkezi ve İstanbul Fuar Merkezi metro durağı ve Atatürk Havalimanı metro durağı geçici olarak, stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kapatıldı. Çok fazla yolcunun inip bindiği Yenibosna metro durağı ne zaman açılacak merak konusu oldu. Şirinevler/ Ataköy metro durağının o bölgede çok fazla iş yeri olduğu için çok kullanılmasından dolayı vatandaşlar, Şirinevler metrosu ne zaman açılacak araştırıyor. Ataköy/Şirinevler, Yenibosna ve Atatürk Havalimanı metro çalışması ne zaman biter?

ATAKÖY / ŞİRİNEVLER METRO DURAĞI NE ZAMAN AÇILACAK?

M1 metro hattındaki çalışmalardan dolayı, inşaat alanına dönen Ataköy/ Şirinevler metrosu ne zaman açılacak orada yaşayan vatandaşlar araştırmaya başladı. İBB tarafından yapılan açıklamayla 11 Eylül'den bu yana kapalı kalacak olan Ataköy Şirinevler metro durağının açılma tarihi olarak ne t bir tarih verilmedi. Yapılan projenin yaklaşık 14 ay sürmesi bekleniyor. Tahmini olarak Şirinevler metrosunun açılma tarihi Kasım 2021'i bulabilir. Metroyu kullanan vatandaşlar, metrodan indiklerinde İETT otobüsleriyle ücretsiz olarak seyahat edebilecekler. İETT ücretsiz otobüsleri Şirinevler durağından inen vatandaşları alarak kapalı olan Yenibosna metro istasyonu, Dünya Ticaret Merkezi Metro durağı ve Atatürk Havalimanı metro durağına kadar götürecek. İETT otobüsleri metro inşaatından dolayı vatandaşları mağdur etmeyerek, sürekli bu güzergahta mekik servis yapacak.

YENİBOSNA METRO DURAĞI NE ZAMAN AÇILACAK?

M1 metrosu yenileme kapsamında en çok kullanılan metro duraklarından birisi olan Yenibosna metrosu çalışması ne zaman bitecek araştıran vatandaşlara İBB konuyla ilgili net bilgi paylaşmadığını fakat çalışmaların 11 Eylül'den itibaren yaklaşık 14 may süreceğini belirtelim. Yenibosna metrosu açılma tarihi net olarak paylaşılmasa da İBB'nin açıklaması şöyle;

"Yapımı süren Ataköy-İkitelli Metro Hattı, mevcut Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metrosu ile Yenibosna İstasyonu’nda entege oluyor. Aktarma istasyonunun yapım çalışmaları nedeniyle, 11 Eylül Cuma gününden itibaren M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı’nda metro seferleri bir süre Yenikapı - Ataköy / Şirinevler arasında yapılacak. Ataköy-Şirinevler, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarına otobüs hizmet verecek" denildi.

Yenibosna metrosunu kullanmak isteyen yolcular bir süre daha bekleyecek. İETT ücretsiz ulaşımı sadece Ataköy / Şirinevler metro durağı ve Atatürk Havalimanı metro durağı arasında yapacak. M1 çalışmaları kapsamında M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M9 Ataköy-İkitelli hatları arasında hızlı aktarım için bu çalışma, 14 aya yakın sürecek. Yenibosna metro durağı ne zaman açılır araştıranlara çalışmaların seyri değiştiğinde daha erken ya da daha geç bitme ihtimali olduğunu da paylaşalım. İBB açıklamasında mevcut M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metrosu’nun Yenibosna İstasyonu’na yeraltından yaya yolu bağlantısı inşa edileceğini de belirtti.

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