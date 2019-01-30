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Ataköy’de bir lüks villada çatı katında yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:43 | Son Güncelleme

Bakırköy’de Ataköy 5.

Bakırköy’de Ataköy 5. Kısım’da bulunan lüks bir villada bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangında şans eseri bir can kaybı yaşanmadı. Villanın yan tarafında anaokulunun bulunması ise vatandaşlara panik yaşattı.
Bakırköy’de Ataköy 5. Kısım 5. Sokak’ta bulunan lüks bir villada saat 14.00 sularında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çevredeki vatandaşlarca itfaiye ekiplerine bildirildi. Yanında özel bir anaokulu da bulunan villada çıkan yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale etti.
Olay sonucu can veya mal kaybı yaşanmazken, villanın çatısında maddi hasar oluştu. Olay yerine herhangi bir problem yaşanmaması için sağlık ekipleri ve İGDAŞ ekipleri de sevk edildi. Yaşanan olay sonucu çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.
Yangının çıkış nedeni polis ekiplerince araştırılıyor.

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