Sinem ERYILMAZ -Hüseyin ÇAKMAK - Ali AKSOYER / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ataköy'de Baruthane arazisinde yapımı süren "Millet Parkı"nın 8 Kasım'da açılacağını söyledi. Parkın son hali havadan görüntülendi.

Ataköy'deki tarihi Baruthane arazisinde bulunan Millet Bahçesi'nin yapım çalışmaları başladı. Alanı yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve TOKİ Başkanı Ergün Turan parkın açılışı için 8 Kasım tarihini verdi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) devredilen ve Ataköy'deki Baruthane arazisinde yapımına başlanan 60 dönümlük 'Millet Bahçesi'nin tanıtımı yapıldı.

Proje alanını yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı Mevlüt Uysal ve TOKİ Başkanı Ergün Turan yapımı süren Millet Bahçesinin açılışı için tarih verdi.

"ÖRNEK TEŞKİL EDECEK"

Baruthane Millet Bahçesi'nin 8 Kasım'da açılacağını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada bu kadar değerli ve güzel bir alanı büyükşehirimize tahsis etti. Biz de Millet Bahçesi olarak şekillendirip milletimizin hizmetine sunuyoruz. Millet Bahçesi olarak ilk Millet Bahçesi kimliği ile yapmış olduğumuz bu alan diğer yapılacaklar için de bir örnek olacak. 8 Kasım'da burayı bitirmiş olacağız. Zaten şu an da önemli bir aşama kaydedildi. Şunu da belirtmek lazım: Biz sadece sit alanı olarak belirlenen alanların dışındaki toplamda 50 dönüme yakın olan yeşil alan kısımlarıyla ilgili bu tarihi veriyoruz. Arazideki tarihi yapıların proje çalışmaları ise devam ediyor. Millet Bahçesinde yaptıklarımızı, daha sonra yapılacak Millet Bahçelerimize burası bir örnek teşkil edecek" diye konuştu.