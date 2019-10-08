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Ataköy’de tente faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 13:55 | Son Güncelleme

Ataköy’de Ömer Duruk Cami’deki cenaze namazında tente çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği 45 kişinin de yaralandığı olayın davasının görülmesine devam edildi.

Ataköy’de tente faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Ataköy’de Ömer Duruk Cami’deki cenaze namazında tente çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği 45 kişinin de yaralandığı olayın davasının görülmesine devam edildi. 4 tutuksuz sanıklı davada beyanda bulunan müşteki Ramazan Özbey “Olayda en büyük kusur belediyenin. Cami görevlileri yargılanmaktadır ama belediye görevlilerinin de kusuru vardır” dedi.
Ataköy 5. Kısımda bulunan Ömer Duruk Cami’nde 10 Ocak 2017’de cenaze namazı esnasında cemaatin üzerine tente çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği 45 kişinin ise yaralandığı olayda davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada caminin imamları tutuksuz sanıklar Adem Karabey ile Faruk Yazar hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca yakınlarını kaybeden ve kazadan zarar gören müştekiler de katıldı.

“Kısmen sakat kaldım”
Duruşmada olaydan zarar gören şikayetçi İhsan Akyüz olay nedeniyle omurilik zedelenmesi yaşadığını söyleyerek “Alt tarafım tamamen felç oldu. 1 yıla yakın yatarak tedavi gördüm. Halen tedavim devam etmektedir. Kısmen sakat kaldım” şeklinde beyanda bulundu.

“Haklarımı helal etmiyorum çocuklarıma bakamadım”
Olayın mağdurlarından Arzu Halide Özgiray ise tentenin demirinin direkt üzerine düştüğünü ve yanında bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek “Ben 1 saat kadar kurtarılmayı bekledim. Olay nedeni ile 5 kez ameliyat olmak zorunda kaldım. 4 ay bakıcı ile evimde yatalak kaldım. Çocuklarıma bakamadım. Tedavim ömür boyu sürecek. Haklarımı helal etmiyorum” dedi.

“Olayda en büyük kusur belediyenin”
Duruşmada konuşan mağdurlardan Ramazan Özbey ise “Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum. Olayda en büyük kusur belediyenin. Cami görevlileri yargılanmaktadır ama belediye görevlilerinin de kusuru vardır” dedi. Duruşmada konuşan müşteki avukatları, müvekkillerinin olaydan zarar gördüğünü söyleyerek keşif ve bilirkişi incelemesi talebinde bulundular. Söz verilen sanık avukatları ise eksik hususların giderilmesini istedi.

17 müşteki zorla getirilecek
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti dinlenilmeyen 17 müştekinin dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkartarak eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşmanın bitmesinin ardından açıklama yapan olayın mağdurlarından Arzu Halide Özgiray arkadaşına karşı son görevini yerine getirmek için olay günü orada olduğunu söyleyerek “Maalesef ihmal sonucu tentenin altında kaldık. Ben 1 saat kadar kurtarılmayı bekledim. Eşim ile yoğun bakımda kaldık. Ben 5 kere ameliyat oldum. Eşim 2 kere ameliyat oldu. 4 ay evde yattım kalkmadan. 2 çocuk annesiyim. Bakıma muhtaç annem babam var. Duygusal olarak yaşadıklarımı uzun sürer anlatması” dedi.

İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Ömer Duruk Cami’de 10 Ocak 2017’de cenaze namazı esnasında çöken tenteler nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği 45 kişinin ise yaralandığı olay anlatılmıştı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda İstanbul Belediye Başkanlığı’nda görevli ve cenaze namazını kıldırmakla yükümlü imamlar Mustafa Çiçek ile Mustafa Kavukoğlu’nun tente sisteminin belediye ekipleri tarafından kapatılmış olmasına rağmen şeridi kaldırarak cemaati tentenin altına sokup cenaze namazını burada kıldırdıkları bilgisine yer verilmişti. 2 imamın bu nedenle olayda asli kusurlu oldukları iddianamede açıklanmıştı. Raporda caminin imamları Adem Karabey ve Faruk Yazar’ın ise camide yeterli denetim ve gözetimi yapmamaları ve müftülüğe başvurarak tente sisteminin bakım ve onarımını sağlamamalarıyla nedeniyle tali kusurlu oldukları belirtilmişti. İddianamede olaya ilişkin 4 imam hakkında ‘taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunulmuştu.

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