Ataköy’de tente faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Ataköy’de Ömer Duruk Cami’deki cenaze namazında tente çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği 45 kişinin de yaralandığı olayın davasının görülmesine devam edildi. 4 tutuksuz sanıklı davada beyanda bulunan müşteki Ramazan Özbey “Olayda en büyük kusur belediyenin. Cami görevlileri yargılanmaktadır ama belediye görevlilerinin de kusuru vardır” dedi. Ataköy 5. Kısımda bulunan Ömer Duruk Cami’nde 10 Ocak 2017’de cenaze namazı esnasında cemaatin üzerine tente çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği 45 kişinin ise yaralandığı olayda davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada caminin imamları tutuksuz sanıklar Adem Karabey ile Faruk Yazar hazır bulundu. Duruşmaya ayrıca yakınlarını kaybeden ve kazadan zarar gören müştekiler de katıldı.

“Haklarımı helal etmiyorum çocuklarıma bakamadım”

Olayın mağdurlarından Arzu Halide Özgiray ise tentenin demirinin direkt üzerine düştüğünü ve yanında bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek “Ben 1 saat kadar kurtarılmayı bekledim. Olay nedeni ile 5 kez ameliyat olmak zorunda kaldım. 4 ay bakıcı ile evimde yatalak kaldım. Çocuklarıma bakamadım. Tedavim ömür boyu sürecek. Haklarımı helal etmiyorum” dedi.

“Olayda en büyük kusur belediyenin”

Duruşmada konuşan mağdurlardan Ramazan Özbey ise “Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum. Olayda en büyük kusur belediyenin. Cami görevlileri yargılanmaktadır ama belediye görevlilerinin de kusuru vardır” dedi. Duruşmada konuşan müşteki avukatları, müvekkillerinin olaydan zarar gördüğünü söyleyerek keşif ve bilirkişi incelemesi talebinde bulundular. Söz verilen sanık avukatları ise eksik hususların giderilmesini istedi.

17 müşteki zorla getirilecek

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti dinlenilmeyen 17 müştekinin dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkartarak eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşmanın bitmesinin ardından açıklama yapan olayın mağdurlarından Arzu Halide Özgiray arkadaşına karşı son görevini yerine getirmek için olay günü orada olduğunu söyleyerek “Maalesef ihmal sonucu tentenin altında kaldık. Ben 1 saat kadar kurtarılmayı bekledim. Eşim ile yoğun bakımda kaldık. Ben 5 kere ameliyat oldum. Eşim 2 kere ameliyat oldu. 4 ay evde yattım kalkmadan. 2 çocuk annesiyim. Bakıma muhtaç annem babam var. Duygusal olarak yaşadıklarımı uzun sürer anlatması” dedi.