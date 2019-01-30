Ataköy’de tente faciasına ilişkin iddianame: 4 imama 15’er yıla kadar hapis istemi

Ataköy Ömer Duruk Camii’nde 10 Ocak 2017’de cenaze namazı sırasında tente çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede yer alan bilirkişi incelemesinde, 4 imam hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu.

Ataköy 5. Kısım’da bulunan Ömer Duruk Camii’nde cenaze namazında cemaatin üzerine çöken tenteler nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede, 10 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin 4 imam hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu.

“İstanbul Belediye Başkanlığı imamları asli kusurlu”

Hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, cenaze namazını kıldırmakla yükümlü imamlar M.K. ile M.Ç.’nin, tente sisteminin belediye ekipleri tarafından kapatılmış olmasına rağmen şeridi kaldırarak cemaati tentenin altına sokup cenaze namazını burada kıldırdıkları bilgisine yer verildi. İmamlar hakkında hazırlanan raporun devamında, “Anonsa ve şerit çekilmiş olmasına rağmen yani çökme riski bilinmesine rağmen cemaati tentenin altına çağırdıkları ve imamlardan birinin ‘hemen kılıp çıkarız’ dediği gerekçesiyle asli kusurlu oldukları” aktarıldı.

“Cami imamları tali kusurlu”

Raporda, Ömer Duruk Cami imamları A.K. ile F.Y.’nin camide yeterli denetim ve gözetimi yapmamaları ve müftülüğe başvurarak tente sisteminin bakım ve onarımını sağlamamalarıyla ilgili bilgi yer aldı. Hazırlanan raporun devamında, “Cami imamlarının olay gününün hemen öncesi yoğun kar yağışının olacağının bilinmesine rağmen tentelerin kapatılmasını sağlamadıkları, namazın öncesinde cemaatin tente altına girmesine engel olmadıkları ve cenaze namazını kıldıracak imamlar ile eşgüdüm halinde olmadıkları” söylendi. Raporda Ömer Duruk Cami imamları A.K. ve F.Y tali kusurlu bulundu.

Bakırköy Belediye Başkanlığı yetkilisinin yoğun kar yağışı nedeniyle tehlike oluşturan tente sisteminin çevresinin şerit çekilerek kapatılmasını sağlaması ve tehlikeyi anons ile duyurması nedeniyle kusurlu olmadığına dair tespitlere de raporda yer verildi.

Bilirkişi raporunda caminin temizlik görevlisi olan A.R.M’nin ve müezzin S.D.’nin yoğun kar yağışı nedeniyle kar temizliğine yetişememiş olması, nedeniyle kusurlu olmadığına yer verildi. Tente şirketinin de belediyenin teknik şartnamesine uygun olarak sistemi hazırladıkları ve kusurlu olmadıkları anlaşıldı.

İlk raporda asli kusurlu bulunan Bakırköy Müftülüğü yetkililerinin diğer raporda ise sorumluluk alanlarında bulunan tüm camilerin kontrolünü sağlamalarının hayatın olağan akışıyla uyumlu olmadığı gerekçesiyle kusurlu olmadıkları vurgulandı.

Olayda çeşitli niteliklerde yaralanan müştekiler ise ifadelerinde şikayetçi olduklarını beyan etti.

Cami imamı A.K. kolluk kuvvetleri tarafından alınan ifadesinde fen işleri biriminden şef olarak görev yapan Kemal isimli kişiyi aradığını bu kişinin konuyla ilgili kişiye bilgi vereceğini söylediği aktarıldı. İmam A.K. cemaate tenteden uzak durması gerektiğini de söylediğini vurguladı. cenaze namazını kıldırmakla yükümlü imam M.K. ise kolluk kuvvetlerince alınan ifadesinde namazı hızlı bir şekilde kıldıklarını cenaze namazının kılınmasının ardından tentelerin çöktüğünü beyan etti. Cami imamı F.Y. ise, yoğun kar yağışı nedeniyle temizliğe yetişemediğini bu nedenle Bakırköy Belediyesinden yardım istediklerini ancak belediye ekiplerinin gelmediğini ve olayın gerçekleştiğini ifade etti.

Olaya ilişkin 4 imam hakkında ‘taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunuldu.

