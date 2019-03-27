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- ATAKÖY'DE TIR VE OTOBÜS TREN ALT GEÇİDİNE SIKIŞTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:33 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA Bakırköy Ataköy'de TIR ve otobüs, tren alt geçidine sıkıştı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA
Bakırköy Ataköy'de TIR ve otobüs, tren alt geçidine sıkıştı. Sıkışan iki araç ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Strasburg Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan tren alt geçidinin altından geçmeye çalışan TIR ve otobüs sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak, kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından araçlar sıkıştıkları yerden çıkarılırken trafik normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Ekiplerin çalışması
-Trafiğe kapatılan cadde
-Araçların kurtarılması
-Genel ve detaylar

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