Ataköy'de TIR ve otobüs üst geçide sıkıştı (1)

Ersan SAN\/\u0130STANBUL DHA-BAKIRK\u00d6Y Atak\u00f6y'de TIR ve otob\u00fcs \u00fcst ge\u00e7ide s\u0131k\u0131\u015ft\u0131. Olay yerine gelen polis caddeyi trafi\u011fe kapat\u0131rken, s\u0131k\u0131\u015fan ara\u00e7lar\u0131n kurtar\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131.Deniz \u00e7ekilince ortaya \u00e7\u0131kt\u0131! Muhte\u015femBak\u0131rk\u00f6y'de hareketli dakikalar! Ekipler b\u00f6lgedeKi\u015fi ba\u015f\u0131 g\u00fcnl\u00fck su t\u00fcketimi 5 bin litreye ula\u015ft\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum