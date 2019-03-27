Ataköy'de TIR ve otobüs üst geçide sıkıştı (2)

Ersan SAN\/\u0130STANBUL DHA-BAKIRK\u00d6Y Atak\u00f6y'de TIR ve otob\u00fcs \u00fcst ge\u00e7ide s\u0131k\u0131\u015ft\u0131. Olay yerine gelen polis caddeyi trafi\u011fe kapat\u0131rken, s\u0131k\u0131\u015fan ara\u00e7lar\u0131n kurtar\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131.PARTNER\u00dcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z fena frikik verdi! Bir de \u00fcst\u00fcne r\u00fczgar \u00e7\u0131k\u0131nca...\u00c7ilek A\u011fac\u0131 Anaokullar\u0131 3\u2019\u00fcnc\u00fc \u015fubesini \u00c7ekmek\u00f6y\u2019de a\u00e7t\u0131Bak\u0131rk\u00f6y'de hareketli dakikalar! Ekipler b\u00f6lgede
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