HABER

ATAKÖY'DEKİ CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Bakırköy Ataköy D-100 Karayolu Yan yolda Emre Solan isimli gencin otomobil içerisinde öldürülmesi olayı, bir minibüsün güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Bakırköy Ataköy D-100 Karayolu Yan yolda Emre Solan isimli gencin otomobil içerisinde öldürülmesi olayı, bir minibüsün güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Cinayet anında olay yerinde bulunan bir minibüsün kamerasına yansıyan görüntülerde, otobüs durağında bir otomobilin durduğu, yoldan bir başka aracın yanında geçtiği ve o sırada duraktaki vatandaşların kaçıştıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü:
----------------
Güvenlik kamera görüntüleri
-Otobüs durağında duran otomobil
-Yoldan bir aracın geçişi
-duraktakilerin kaçışmaları

PARTNER2300 yıllık kaleden tarih fışkırdı2300 yıllık kaleden tarih fışkırdı
HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararıHDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı
2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel Kilis'te2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel Kilis'te
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili referandum çağrısı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Mustafa Sandal'dan Ceren Hindistan'a olay mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

HDP milletvekili hakkında zorla getirilme kararı

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

İlber Ortaylı'dan Demirel açıklaması

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Acı haber geldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Acı haber geldi

Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!

Karadeniz'de PKK'ya ağır darbe!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Fatih Tezcan hakkında suç duyurusu

'Melih Gökçek aday olursa...'

'Melih Gökçek aday olursa...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.