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Atakule 29 Ekim'de açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:34 | Son Güncelleme

Ankara’nın sembolü haline gelen Atakule, yeniden hizmet vermek üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda muhteşem bir geri dönüşe hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Ankara’nın ilk, Türkiye’nin ikinci alışveriş merkezi olan ve kulesi ile Ankara’nın sembolü haline gelen Atakule, yeniden hizmet vermek üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda muhteşem bir geri dönüşe hazırlanıyor.

Atakule açıklamasına göre, Ankara’nın sembolü Atakule, alışveriş merkezi ile 29 Ekim’de muhteşem bir geri dönüşe imza atacak. 2016 yılında yeniden inşa edilmeye başlanan Atakule Alışveriş Merkezi, Atakule GYO tarafından Cumhuriyet’in 95. yıl dönümünde başkentlilere armağan edilecek.

Açılışla beraber Cumhuriyet Bayramı’nı da kutlayacak Atakule’de, gün boyu Cumhuriyet Bandosu’nun gerçekleştireceği gösterilerin yanı sıra, 19.30’dan itibaren Ozan Doğulu performansıyla Ankaralıları coşturacak.

Ozan Doğulu’nun ardından ise Ankara’da ilk kez gerçekleşecek görkemli ışık gösterileri sunacak olan Atakule, Ankaralılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Atakule Alışveriş Merkezi, Ankara’nın merkezinde, kentin en özel parklarından biri olan Botanik Parkı manzaralı bir tepede yer alıyor.

Atakule, bölgesindeki elçilik binalarına, bölgenin önde gelen sanat galerilerine, şehrin gözde yerleşim bölgesi Çankaya’da misafirlerine hizmet verecek.

Bölgenin dokusu korunarak var olduğu alana değer katacak şekilde incelikle detaylandırılan Atakule, yeni yüzü ile alışveriş merkezinden öte çağdaş mimarisi ile fark yaratan, özel tasarım anlayışı ile hayatla bütünleşen, doğa ile iç içe ayrıcalıklı bir konsept sunacak. Atakule, yeni yüzü, marka karması, gündelik veya en sofistike ihtiyaçlara kadar her konuda, “Ankara’nın keyif, alışveriş ve lezzet noktası” olarak hizmet etmeye hazır.

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