HABER

Atakum’da 28 proje için toplu açılış

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

Atakum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 28 proje için gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum artık proje kenti oldu.

Atakum’da 28 proje için toplu açılış

Atakum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 28 proje için gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum artık proje kenti oldu. Birbirinden önemi projelerin devamı için, tüm hemşehrilerimizden Cumhur İttifakı’na destek istiyorum” dedi.
Atakum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 28 yeni proje için toplu açılış töreni düzenlendi. Atakum Belediyesi Aqua Park önünde gerçekleştirilen açılış törenine, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Akarsu Rekraasyon Alanı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve Spor Tesisleri, Alparslan Türkeş Parkı, İhsan Kalkavan Parkı, 7 yeni Halı Saha, Yeni Mahalle Aksem Hanımlar Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi, Yeni Mahalle Aqua Park ve yeni 7 Köy Konağının açılışları, toplu açılış töreni ile gerçekleştirildi.

“Atakum’da ak belediyecilik sürmeli”
Atakum ilçesinde göreve geldikleri ilk günden itibaren, ilçenin öncelikli eksiklerinin giderilmesi ve daha da yaşanılabilir bir hale gelmesi için mücadele ettiklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bugün burada büyük bir gurur yaşıyoruz. Görev sürecimin son gününde dahi, Atakumlu hemşehrilerimiz için çalışıyor, açılışlarımızı gerçekleştirerek projelerimizi hizmetlerine sunuyoruz. AK belediyecilik, proje belediyeciliği demektir. 5 yılda 87 proje hayata geçirerek, AK belediyeciliğin en başarılı örneklerinden birisi olduk. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde de Cumhur İttifakımızın adayı olan Zihni Şahin, aynı heyecan içerisinde Atakumlu hemşehrilerimize hizmet edecektir. Milletimiz kararını vermiş, sandığın başına gidip, Atakum ilçesinde AK belediyeciliğin önümüzdeki dönemde de sürmesi için oyunu vermeyi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Taşçı’ya teşekkür
Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya, gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür eden AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, “Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, görev sürecinde başarılı işlere imza atmış bir yol arkadaşımızdır. Görev süresinin dolmasına sayılı saatler kala bile, halkına hizmet sunan Başkan Taşçı’ya teşekkür ediyorum. AK Parti ile birlikte ülkemize, AK belediyecilik anlayışı geldi. İşte bu anlayışın en güzel örneklerini yaşadığımız Atakum’da önümüzdeki dönemde de Zihni Şahin ile bu örnekleri göreceğimize olan inancım tamdır” diye konuştu.

Atakum için yeni projeler geliyor
Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Atakum İlçesi, Türkiye’nin en değerli, en önemli yaşam merkezlerinden birisidir. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz projeler, çalışmalar için Başkan Taşçı’ya teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışı. Sizlerin desteğiyle, Atakum Belediye Başkanlığı görevini devraldığımızda, ben de hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için çalışacağım. Birbirinden önemli projeler, kapsamlı çalışmalarla dolu bir 5 yıl daha, Atakum İlçesini bekliyor” şeklinde konuştu.

Açılışa yoğun ilgi
Gerçekleştirilen açılış törenine, Yol-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı İbrahim Uzun, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü İbrahim Güven, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Şener Aydın, Atakum Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü İbrahim Demirkıran, Yabancılar Pazarı Odası Başkanı Olcay İnanç, Samsun Oto Galericiler Sitesi Başkanı İbrahim Kınık ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı.
28 projenin yer aldığı açılış töreninde, kurdeleyi davetlilerle birlikte kesen Milletvekili Kırcalı, Başkan Taşçı ve Başkan Şahin, daha sonra uzun süre programa katılan davetlilerle sohbet etti.

Atakum’da 28 proje için toplu açılış

Atakum’da 28 proje için toplu açılış

Atakum’da 28 proje için toplu açılış

Atakum’da 28 proje için toplu açılış

PARTNERYaptığına inanamayacaksınız!Yaptığına inanamayacaksınız!
Ebubekir Taşyürek, MHP ilçe teşkilatıyla kahvaltıda buluştuEbubekir Taşyürek, MHP ilçe teşkilatıyla kahvaltıda buluştu
(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Yiğitbaş Veli Cami yenileniyor(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Yiğitbaş Veli Cami yenileniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Bir ilçe ona ağladı! Son fotoğrafı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

AK Partili genci rencide etmek istedi! Paylaştığı videoya tepki yağıyor

AK Partili genci rencide etmek istedi!

'Baba eve kilitledi' dedi, polisler alarma geçti

Ayakkabısını bile giymeden kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.