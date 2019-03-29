Atakum’da 28 proje için toplu açılış

Atakum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 28 proje için gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum artık proje kenti oldu. Birbirinden önemi projelerin devamı için, tüm hemşehrilerimizden Cumhur İttifakı’na destek istiyorum” dedi.

Atakum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 28 yeni proje için toplu açılış töreni düzenlendi. Atakum Belediyesi Aqua Park önünde gerçekleştirilen açılış törenine, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Akarsu Rekraasyon Alanı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı ve Spor Tesisleri, Alparslan Türkeş Parkı, İhsan Kalkavan Parkı, 7 yeni Halı Saha, Yeni Mahalle Aksem Hanımlar Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi, Yeni Mahalle Aqua Park ve yeni 7 Köy Konağının açılışları, toplu açılış töreni ile gerçekleştirildi.

“Atakum’da ak belediyecilik sürmeli”

Atakum ilçesinde göreve geldikleri ilk günden itibaren, ilçenin öncelikli eksiklerinin giderilmesi ve daha da yaşanılabilir bir hale gelmesi için mücadele ettiklerini söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Bugün burada büyük bir gurur yaşıyoruz. Görev sürecimin son gününde dahi, Atakumlu hemşehrilerimiz için çalışıyor, açılışlarımızı gerçekleştirerek projelerimizi hizmetlerine sunuyoruz. AK belediyecilik, proje belediyeciliği demektir. 5 yılda 87 proje hayata geçirerek, AK belediyeciliğin en başarılı örneklerinden birisi olduk. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde de Cumhur İttifakımızın adayı olan Zihni Şahin, aynı heyecan içerisinde Atakumlu hemşehrilerimize hizmet edecektir. Milletimiz kararını vermiş, sandığın başına gidip, Atakum ilçesinde AK belediyeciliğin önümüzdeki dönemde de sürmesi için oyunu vermeyi bekliyor” ifadelerini kullandı.