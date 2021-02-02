Atakum’da dilenci operasyonu: 14 dilenciye suçüstü

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin işlek caddelerinde düzenlediği operasyonla 14 dilenciyi suçüstü yakaladı. Dilencilere işlem yapan ekipler, üzerlerinden çıkan ve dilencilik yoluyla elde edilen paraları tutanak tutarak kamuya teslim etti.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle dilenci operasyonu gerçekleştirdi. Hastane ve cami önlerinde yapılan operasyonda 14 dilenci suçüstü yakalandı. Sabah saatlerinde başlayan operasyon için Zabıta ekipleri bir haftalık takip çalışması yaptı. Dilencilerin sürekli dilendikleri noktalar, saat aralıkları, kişiler ve sayıları belirlendikten sonra hem sivil hem de üniformalı ekipler caddenin her noktasından hareket ederek dilencileri yakaladı. Yakalanan dilenciler tutanak tutulmak üzere Türkiş mevkiindeki Zabıta Noktası’na götürüldü.

Çeşitli noktalardan ekipler tarafından alınan ve araçlarla Zabıta Noktası’na getirilen dilencilerin Zabıta memurlarına zorluk çıkarmaya çalışmalarına yurttaşlar tepki gösterdi. Üst araması gerçekleştiren ekipler, şahısların dilencilik yoluyla elde ettiği paraları tutanak tutarak kamuya teslim etti. Kimlik kontrolü sırasında bir dilencinin üzerinde sahip olduğu aracın ruhsatı tespit edildi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Atakum’da özellikle hastane ve cami çevrelerinde dilencilik yapan kişilere yoğun denetime devam edeceklerini söyleyerek vatandaşları da dilencilere karşı tedbirli olmaları ve para vermemeleri konusunda uyardı.

