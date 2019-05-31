HABER

Atakum’da sahil temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 17:39 | Son Güncelleme

Atakum Belediye Başkanı Av.

Atakum’da sahil temizliği

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, çevre temizliği farkındalığı için ilkokul öğrencileriyle Atakum sahilinde temizlik yaptı. Başkan Deveci, "Yurttaşlarımızdan sahilimizi temiz tutmalarını ve bu konudaki duyarlılığın had safhada olmasını talep ediyorum" dedi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Atakum Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğü ile Bayındır İlkokulu öğrencileri 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde Atakum sahilinde temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Miniklerin sahildeki çöpleri özenle temizlediği etkinliğe Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de katılarak destek verdi. Başkan Deveci, çocuklarla birlikte kumsaldaki çöpleri temizleyerek, öğrencilerle çevre temizliği konusunda sohbet etti. Etkinlik sonunda Başkan Deveci, öğrencilere çevre konulu boyama kitabı ve bez çanta hediye etti.
Çevre duyarlılığı konusunda açıklamalarda bulunan Başkan Deveci, "Temiz ve yaşanabilir bir çevre hakkı insan haklarının en temellerinden birisidir. Onun için yaşadığımız çevrenin temiz tutulması ve yaşanabilir kılınması gerekir. Biz de bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Atakum Belediyesi Çevre ve Temizlik Müdürlüğümüz ve Bayındır İlkokulu öğrencilerimizle birlikte sahilde hem temizlik gerçekleştirdik hem de çocuklarımıza eğitim vererek topluma örnek olabilecek yeni nesil için duyarlılık sağlamaya çalıştık. Karadeniz’in en güzel sahili Atakum’da yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda bu sahilin sorunları var, bu sorunların giderilmesi ve sahilin temiz tutulması gerekiyor. Toplumun bu sahilden faydalanabilmesi için herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Özellikle denize girilen yaz mevsiminde denizin temiz tutulması için tüm yurttaşlarımızı, Atakumluları, Samsunluları ve çevre illerden Atakum’u ziyarete gelenlerin Samsun denizi ile kumsalı üzerinde hassasiyet göstermelerini diliyorum. Bu güzel sahilimizi temiz tutmalarını ve bu konudaki duyarlılığın had safhada tutulmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Atakum’da sahil temizliği

Atakum’da sahil temizliği

Atakum’da sahil temizliği

Atakum’da sahil temizliği

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Profesörden ürküten tahmin: Bu yıl 10 bin hektar orman alanı yanacakProfesörden ürküten tahmin: Bu yıl 10 bin hektar orman alanı yanacak
Cizre’de israilin Kudüs işgali kınandıCizre’de israilin Kudüs işgali kınandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin dünyayı kimin yöneteceğini açıkladı!

Putin dünyayı kimin yöneteceğini açıkladı!

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Bakan Albayrak'tan 2 müjde birden

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

İstanbul'da ulaşım ve İSPARK bayram boyunca ücretsiz olacak

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

Bakan duyurdu: Yakında açıklayacağız

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme! Suçlamaları kabul etti

Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme!

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Pedofili ifadeleri tepki çekmişti! 'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili yeni gelişme

Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

Tunceli'nde şaşırtan anlar! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi

İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

Bayram yoğunluğu! Akın ettiler

Esenyurt'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti

Esenyurt'ta alacak verecek kavgası kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.