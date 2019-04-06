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Atakum’daki sandıkların sayılma kararı kaldırıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 23:02 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Samsun İl Seçim Kurulu’nun Atakum Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği seçimlerine ilişkin ‘tüm sandıklardaki oyların tekrar sayılması’ konusundaki kararını oy çokluğu ile kaldırdı.31 Mart seçimlerinde Millet İttifakı CHP Adayı Av.

Atakum’daki sandıkların sayılma kararı kaldırıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Samsun İl Seçim Kurulu’nun Atakum Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği seçimlerine ilişkin ‘tüm sandıklardaki oyların tekrar sayılması’ konusundaki kararını oy çokluğu ile kaldırdı.
31 Mart seçimlerinde Millet İttifakı CHP Adayı Av. Cemil Deveci, 54 bin 76 oy alarak yarışı önde tamamladı. Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Zihni Şahin ise 52 bin 910 oy aldı. Cemil Deveci rakibine bin 166 oy fark atarken, AK Parti Samsun İl Başkanlığı geçersiz oyların çıktığı sandıklara itiraz etti. AK Parti’nin yaptığı ilk itiraz sonucu oylar güvenlik güçleri kontrolünde yeniden sayıldı. 110 oy eklenen Şahin’in oyu 53 bin 20’ye yükseldi. Cemil Deveci’ye de 50 oy artı olarak yazılarak, toplamdaki oyu 54 bin 126’ya çıktı. Cemil Deveci, son rakamlara göre rakibi Zihni Şahin’e bin 106 oy fark attı. Samsun’un Atakum ilçesinde Millet İttifakı CHP Adayı Av. Cemil Deveci’nin önde tamamladığı seçimde oyların, AK Parti’nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu tarafından yeniden sayılmasına karar verildi. CHP’nin de yeniden sayıma itiraz etmesi üzerine konu YSK’ya taşındı. AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı’nın Atakum Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerine ilişkin olarak ‘tüm sandıklardaki oyların tekrar sayılması’ konusundaki talebini kabul eden İl Seçim Kurulu’nun kararını oy çokluğu kaldırdı.

Oy çokluğu ile reddedildi
YSK’da, Adalet ve Kalkınma Partisi Atakum İlçe Başkanlığı’nın Atakum İlçe Seçim Kurulu’nun 2019//44 sayılı Atakum İlçe Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerine ilişkin olarak 1001 numaralı sandıktan 1426 numaralı sandığa kadar tüm sandıklardaki oyların yeniden sayılması yönündeki talebin reddine ilişkin Samsun İl Seçim Kurulu’na yapılan itiraz üzerine Samsun İl Seçim Kurulu tarafından 2019/29 sayılı karar ile Atakum İlçe Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerine ilişkin olarak 1001 numaralı sandıktan 1426 numaralı sandığa kadar tüm sandıklardaki oyların yeniden sayılmasına karar verildiği, sayımın başlamış olması ve incelemelerin 298 sayılı Kanun’un 112. maddesi çerçevesinde yapılmamış olması nedeniyle, Samsun İl Seçim Kurulu tarafından verilen 2019/29 sayılı kararın kaldırılmasının istenilmesi üzerine; kurulun kararı ile 298 sayılı kanunun 112. maddesi uyarınca Samsun İl Seçim Kurulu’nun 2019/29 sayılı kararının kaldırılmasına karar verildi.
Alınan kararın ardından Atakum ilçesinde oylar tekrar sayılmayacak. İl Seçim Kurulu önünde açıklama yapan Cemil Deveci, yakın zamanda mazbatasını alacağını söyledi.

Atakum’daki sandıkların sayılma kararı kaldırıldı

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