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Atakum’un otopark mağduriyeti mecliste

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 18:49 | Son Güncelleme

Atakum Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Ayhan Ayvaz, Atakum sahilindeki işletmelerin vatandaşlara yaşattığı otopark mağduriyetini Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisine taşıdı.Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 yılı Temmuz ayı toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında toplandı.

Atakum’un otopark mağduriyeti mecliste

Atakum Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Ayhan Ayvaz, Atakum sahilindeki işletmelerin vatandaşlara yaşattığı otopark mağduriyetini Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisine taşıdı.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 yılı Temmuz ayı toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında toplandı. 27 gündem maddesinden 3’ü oy birliği ile onaylanırken, gündeme eklenen 2 gündem maddesiyle birlikte 26 madde görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

“Şikayetler geliyor”
Büyükşehir meclisine gündem dışı soru önergesi sunan Atakum Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Ayhan Ayvaz, önergesinde şu ifadelere yer verdi: "İlçemiz sınırları içerisinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren restoran, kafe ve işletmeler tarafından başkanlığınıza ait ücretsiz otopark yerlerinin seyyar engeller koyularak ve vale aracılığıyla vatandaşların araçlarını park etmelerini engellendiği ve izin verilmediği, zaman zaman bu konularda vatandaş ve işletmeler arasında tartışmaların yaşandığına dair şikayetler gelmektedir. Belediye başkanlığınızın sorumluluğunda olan ve kamuya ait ücretsiz otoparkların vatandaşlar tarafından kullanılabilmesi için ne gibi çalışmalar yapılacak ve önlemler alınacaktır?"

“Gazi darp edildi”
Soru önergesinin meclise sunulmasının ardından söz alan Ayvaz, "22 Haziran tarihinde kendisinin gazi ve engelli olduğunu beyan eden bir vatandaşın Atakum sahilindeki bir mekanın önüne aracını kısa süreli park etmek istediği ve bu mekandaki görevli ’vale’ dediğimiz kişilerin vatandaşa izin vermeyerek darp ettiği; vatandaşın da konuyla ilgili rapor aldığı kamuoyuna yansıdı. Bu kamuoyuna yansıyan vatandaş mağduriyeti ama yansımayanlar da var. Atakum şeridindeki sahil bölgesinin Atakum Belediyesine ait olduğu düşünülüyor. Bundan dolayı da vatandaşlarımız tarafından bize birçok şikayet geliyor. Fakat buradaki yetki alanı tamamen Büyükşehir Belediyesinde olduğu için, bu hassasiyeti Büyükşehir Belediye Meclisine getirilmesini talep ediyoruz. Bu konunun gereğinin yapılmasını ve soru önergesi şeklinde meclis gündemine alınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

“Mağduriyeti kabul etmeyiz”
Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk da otopark konusunda gereğinin yapılacağını ve yazılı olarak bilgi verileceğini belirterek, “Biz Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir vatandaşımızın hele hele engelli bir vatandaşımızın mağdur edilmesini kabul etmeyiz. Bu söz konusu olmaz. Bu hassasiyetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Atakum’un otopark mağduriyeti mecliste

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