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Atalarından kalma yöntemle zeytinyağı üretiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 08:40 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, ikisi de 84 yaşındaki Hatice ve Mehmet İnceoğlu çifti, atalarından kalma yöntemle elle sıkarak zeytinyağı üretiyor.

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde, ikisi de 84 yaşındaki Hatice ve Mehmet İnceoğlu çifti, atalarından kalma yöntemle elle sıkarak zeytinyağı üretiyor. Çift bir senede yaklaşık 25- 30 litre zeytinyağı üretiyor.
Demre'ye bağlı Beymelek Mahallesi'nde oturan Hatice ve Mehmet İnceoğlu çifti, ağaçlardan topladıkları siyah zeytini önce taşla dövüyor. Dövülen zeytinler, yaklaşık bir hafta kaplarda dinlendiriliyor. Dinlendirme süresinde kabın üstüne çıkan bir miktar yağ, küçük şişelere alınıyor. İnceoğlu çifti, dinlenen zeytinleri bez torbaya dolduruyor. Üstüne bir miktar sıcak su ilave edilerek, torbadaki zeytinler bir tahtanın üstünde sıkılıyor. Torbadan çıkan yağ, altındaki kazana doluyor. Yağın suyu kazanın alt tarafına inerken, zeytinyağı da üste çıkıyor. Bir hortumla kazanın içindeki kara su emilerek boşaltılıyor. Kazanın üstünde kalan yağ, bir tencerede odun ateşinde kaynatılıyor. Kaynama anında üste çıkan tortu alınıyor. Kaynatılan yağ bir süre dinlendiriliyor. Yağın tortusu ise kabın altına çöküyor. Üste çıkan yağ da küçük şişelere dolduruluyor. Elde edilen yağ, küçük su şişelerinde 50 TL'den satılıyor.
'MAKİNE DEĞİL, EL YAĞI'
Hatice İnceoğlu, bu yöntemle yılda 25- 30 litre zeytinyağı ürettiklerini söyledi. İnceoğlu, teknoloji gelişmesine rağmen, atalarından kalan yöntemden vazgeçme niyetleri olmadığını belirtti. Çıkardıkları yağın bir bölümünü kendilerinin tükettiğini aktaran İnceoğlu, bir miktarını da kıramadıkları kişilere verdiklerini anlattı. Hatice İnceoğlu, "Makine yağı değil bu, el yağı. Anamızın, babamızın yaptığı yağ. Küçüklüğümüzden beri bunu sıkar, yeriz" dedi.
'YAĞ DEĞİL ALTIN BU, BİLEN BİLİR'
Yıllardır atadan kalma yöntemle yağ sıktıklarını kaydeden Mehmet İnceoğlu ise, "Evet bu yağ değil, altın bu. Bunun kıymetini bilen bilir. Su yok bu yağın içinde, sade yağ bu. Annemden, dedemden öğrendim sıkmayı. Çok değerli bir yağdır. Arayan gelsin, derman için verebilirim. Yaşım 84, hala sıkıyorum. Fabrika ürününü beğenmiyorum" diye konuştu.
Mehmet İnceoğlu, ürettikleri zeytinyağının şifalı olduğunu belirtti. İnceoğlu, üretimde kendilerine komşuları 60 yaşındaki Zühre Çınar'ın da yardım ediyor.

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