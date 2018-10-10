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Atalarının izlerini taşıyan sergide buluştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı kapsamında Selçuklulara ait kitabeler, kıyafetler sergilendi

Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı kapsamında Selçuklulara ait kitabeler, kıyafetler sergilendi.

Uluslararası işbirliği, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konularının ele alındığı Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı'nda, diplomasi görüşmelerinin yanı sıra kültürel etkinlikler de düzenlendi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, toplantının yapıldığı otelde, Selçukluların izlerini taşıyan sergi hazırlandı.

Kitabelerin, kıyafetlerin yer aldığı sergi, katılımcıların ilgisini çekti.

Sergide yer alan kitabelerden sorumlu hattat Necmi Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabelerin tek tek işlendiğini, yanlarına açıklamaları, kime ve hangi döneme ait olduklarının yazıldığını söyledi.

Yaklaşık 40 eserin bulunduğu sergiyle ortak kültürü yansıtmak istediklerini anlatan Atik, "Avrasya ülkelerinde de Selçukluların izlerini görürsünüz. Aynı desenler, yazılar orada da var." dedi.

Atik, aynı coğrafyayı ve kültürleri paylaşan topluluklara atalarından izler sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Avrasya Olgunlaşma Enstitüsü Selçuklular sergi

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