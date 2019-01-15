HABER

Atalay Demirci'nin imza atma yükümlülüğü kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 16:17 | Son Güncelleme

ANKARA'da 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan komedyen Atalay Demirci'ye adli kontrol şartı kapsamında verilen haftada 1 gün karakola giderek imza atma yükümlülüğü kaldırıldı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla tutuksuz yargılanan komedyen Atalay Demirci'ye adli kontrol şartı kapsamında verilen haftada 1 gün karakola giderek imza atma yükümlülüğü kaldırıldı.
Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atalay Demirci ve avukatı Ali Akbaş hazır bulundu. Mahkeme, bir önceki oturumda zorla getirilmesi yönünde karar verilen tanık Feyzullah Ülken'in adresinin bulunamadığı ve tanığa ulaşılamadığını, ele geçirilen dijital materyallerin de bilirkişi tarafından incelenmediğini bildirdi. Bunun üzerine savcı, eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesini talep etti. Söz verilen Demirci'nin avukatı Ali Akbaş, "Müvekkilim, tanınan bir kişidir. Üzerindeki imza atma yükümlülüğü işi gereği sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır. Mahkemenizden, imza atma yükümlülüğünün kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.
Mahkeme de Atalay Demirci'ye adli kontrol hükümleri kapsamında verilen haftada 1 gün karakola giderek imza atma yükümlülüğünü kaldırdı. Demirci'nin yurt dışına çıkış yasağının devam etmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Bitlis kent merkezinde eğitime kar tatiliBitlis kent merkezinde eğitime kar tatili
2 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü kusurlu bulundu, işverene de suç duyurusu2 kişinin öldüğü kazada tanker sürücüsü kusurlu bulundu, işverene de suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Ve Serdar Aziz transfer kararını verdi!

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Hamama giden 18 kadın hastanelik oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.