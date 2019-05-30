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Atalay Demirci’nin kayınbiraderi de FETÖ’den yargılanacak

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 12:50 | Son Güncelleme

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında yargılanan ve komedyen olan Atalay Demirci’nin kayınbiraderide FETÖ şüphesiyle yargılanacak.Silahlı terör örgütüne üye olmak suçu sebebiyle Mart ayında tutuklanan Ömer Ö.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında yargılanan ve komedyen olan Atalay Demirci’nin kayınbiraderide FETÖ şüphesiyle yargılanacak.
Silahlı terör örgütüne üye olmak suçu sebebiyle Mart ayında tutuklanan Ömer Ö. (26) hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede yargılanacak olan ve kod adı ’Semih’ olan N.U.’dan ele geçirilen ’14 L OL SÜREÇ’ isimli dosyada, Atalay Demirci’nin kayınbiraderi Ömer Ö.’nün de olduğu tespit edildi. Bilecik’te öğrenciyken kaldığı örgüt evinde, ’ev abisi ve bölge talebe sorumlusu’ olduğu, telefon hattında ’ByLock’ yüklü olduğunun anlaşıldığı iddianamede Ömer Ö. 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanacak.
Dosyada, ’Güney Marmara bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirilmesi planlanan hedef isimler’ olduğu belirtilen iddianamede, "Soruşturması Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosya kapsamında M.O.’nun alınan ifadesinde, kendisinin 2012’de Bilecik’te okuduğu dönemde kalmış olduğu FETÖ/PDY örgütüne ait evde komedyen Atalay Demirci’nin eşinin kardeşi olan Ömer Örs’ün de kaldığını, o dönem Örs’ün ’Cacao’ programını kullanmak için kendisinin hattını kullanmaya çalıştığını ve bu hususta kendi telefonuna mesaj geldiğini ancak kendisinin bu programı Örs’e kullandırmadığını, ayrıca o dönem yine örgüt evlerine, dershanelerin kapatılmasını engelleme amacıyla tweet atılması için internet bağlandığını, Ömer Örs dışında kimsenin paylaşımda bulunmadığını beyan ettiği, yine başka bir dosyada ifadesi alınan B.T.’nin sanık Örs ile ilgili örgüt bünyesinde ev abiliği ve bölge talebe mesullüğü yaptığı yönünde beyanlarda bulunduğu, bu haliyle şüphelinin eski tarihlerden bu yana örgütle irtibatı olduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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