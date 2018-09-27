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Atalay Filiz hakkında flaş gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 10:29 | Son Güncelleme

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, öğretmen Fatma Kayıkci cinayetinde Atalay Filiz'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, öğretmen Fatma Kayıkci cinayetinde Atalay Filiz'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

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Anahtar Kelimeler:
Atalay Filiz Fatma Kayıkçı Seri katil

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam durduk yerde karısını çocuğunu öldürüyor, 8 yıl yatıp çıkıyor !!!!!! geçenlerde 2. karısını ve ondan olan çocuğunu gene öldürdü... Şimdi Atalay'a müebbet !!!
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