Atalay Filiz hakkında flaş gelişme

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, öğretmen Fatma Kayıkci cinayetinde Atalay Filiz'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
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