Atalay Filiz hakkında yeni gelişme: Cezai ehliyeti tam çıktı!

Müvekkilinin suç ehliyeti yönünden de Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkinin yapıldığını söyleyen Avukat Uçanok, "Erenköy'de ilgili doktorlar tarafından sadece iki kez müşahadeye tabi tutulmuştur. Her biri yaklaşık 2-3 dakika süren kısa görüşmelerden ibaret görüşmeler oldu. Mahkemenin aslında ara kararında talep ettiği hususlar değerlendirilmeden, benzer bir çok ceza yargılaması dosyasında üstünkörü bir şekilde bir kanaatle karar verildiği görüşündeyiz. Bu nedenle müvekkilin psikiyatrik bir rahatsızlığa sahip olduğu bulguları gösterecek nitelikte bir çok nokta bulunmaktadır. Bu hususların sağlıklı bir şekilde açıklığa kavuşturulması için dilekçemizde talep ettiğimiz hususların mahkemece değerlendirilmesini, buna göre bir karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Uçanok'un yeni bilirkişi raporları alınması yönündeki talebinin önümüzdeki celse karara bağlamaya karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanığı Atalay Filiz'in, firari olduğu dönemde 7 adet sahte kimlik oluşturduğu belirtiliyor. İddianamede sanığın, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor. (DHA)



