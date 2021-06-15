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Atalay Filiz ile ilgili yeni gelişme! 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan hapis cezası

15.06.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul ve Ankara'da işlediği 3 cinayetten mahkum edilen Atalay Filiz, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle "resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılandığı davada, 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Atalay Filiz ile ilgili yeni gelişme! 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan hapis cezası

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Filiz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, Filiz'in avukatı ise hazır bulundu.

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SON SÖZÜ SORULDU

Söz verilen sanık Filiz, kovuşturmanın genişletilmesi talebi olmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

Filiz'in avukatı Oğuz Mescioğlu ise, müvekkilinin beraatine hükmedilmesini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Filiz, eski savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Atalay Filiz'i zincirleme şekilde "resmi belgede sahtecilik" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

Tuzla'da 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen Filiz'in, 16 Eylül 2013'te o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı da belirlenmişti.

Üç yıl süreyle aranan Filiz'in, sahte kimlikle yurt dışına kaçtığı ve bir süre sonra geldiği İstanbul'da yaşamaya başladığı, çevresine kendisini farklı kimlikle tanıttığı tespit edilmişti.

İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin zanlısı olarak aranırken İzmir'de yakalanan Atalay Filiz'in üzerinden çıkan 7 sahte kimlik belgesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Filiz'in üzerinden çıkan kimlik belgelerine kendi fotoğraflarını yapıştırarak kullandığı iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan, seri cinayet zanlısı Filiz, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle İstanbul'da yargılandığı davada bir kez ağırlaştırılmış müebbet, Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle de 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara İstanbul
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