Atalay Filiz’e dördüncü kez ‘akıl sağlığı yerinde’ raporu

İstanbul ve Ankara’da işlediği 3 cinayetten hüküm giyen Atalay Filiz’in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada Filiz’in akıl sağlığının tespiti için istenen rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, herhangi bir akıl sağlığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı, Filiz’in cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

İstanbul ve Ankara’da işlediği 3 cinayetten ayrı ayrı "ağırlaştırılmış müebbet" hapse çarptırılan Atalay Filiz’in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 67. Asliye Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Atalay Filiz katılmazken avukatı Merve Uçanok da mazeret dilekçesi sunarak duruşmaya gelmedi.

Akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadı

Mahkeme hakimi, sanık Atalay Filiz’in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitine ilişkin istenen raporun dosyaya geldiğini belirtti. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi’nden istenen dördüncü raporda, sanıkta cezai sorumluluğunu etkileyecek, şuur ve hareket serbestini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı belirtildi.