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  4. Atalay Filiz'e "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Atalay Filiz'e "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtayın bozma kararına uyarak, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Atalay Filiz'i, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan cezalandırdı

İSTANBUL (AA) - Sanık Atalay Filiz, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, Yargıtay'ın bozma kararı uyarınca "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dava, Yargıtayın bozma kararından sonra Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Atalay Filiz ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Fatma Kayıkçı'nın eşi ve oğlu da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 16 Ekim 2019 tarihli bozma kararını taraflara okudu. Bozma kararında, sanık Filiz'in "kasten öldürme" eylemini "tasarlayarak" işlemediği belirtildi.

Sanık Atalay Filiz, bozma kararına ilişkin bir diyeceğinin olmadığını söyledi.

Fatma Kayıkçı'nın ailesinin avukatı Cengiz Tayfur, yerel mahkemenin ilk kararında direnmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Yargıtayın bozma kararına uyularak sanığın, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Fatma Kayıkçı'nın eşi Gani Kayıkçı ve oğlu Muhammed Kenan Kayıkçı, mütalaaya katıldıklarını belirtti.

Sanık Atalay Filiz, son savunmasında, mütalaaya katılmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fatma Kayıkçı çay bahçesinde çalışmaya başladığım günden öldüğü güne kadar hiçbir zaman kimlik belgesi istemedi. Sadece ben değil, diğer çalışanlar da sigortalı değildi, bu durum sadece bana özel bir uygulama değildi. Benim maktulü olaydan 3 hafta öncesinden itibaren izlemeye başladığım hususu da doğru değildir. Zaten bunu yapacak olsam gizlice yapardım. Böyle bir imkanım da vardı."

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararına uydu. Mahkeme sanık Atalay Filiz'i, Türk Ceza Kanunu'nun "kasten öldürmenin nitelikli halleri"nin sıralandığı 82. maddesinin "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" hükmünü düzenleyen "h" fıkrasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Filiz'in cezasında herhangi bir indirim maddesi uygulamayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

- Davanın geçmişi

Tuzla Yalıboyu Caddesi Postane Mahallesi'nde oturan tarih öğretmeni, 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı'nın cesedi, 28 Mayıs 2016'da evinin yakınındaki çalılıkların arasında bulunmuştu.

Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Atalay Filiz, 1 Aralık 2017'de TCK'nın 82. maddesinin "a" ve "h" fıkraları uyarınca "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delilleri ortadan kaldırma veya işlenmesini kolaylaştırma ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi, sanık Filiz'e verilen cezayı uygun bulmuştu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Atalay Filiz'in öldürme eyleminde "tasarlama" olmadığına işaret ederek, yerel mahkemenin hükmünü bozmuştu.

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