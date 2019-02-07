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Atalay Filiz’e üçüncü kez akıl sağlığı yerinde raporu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 15:23 | Son Güncelleme

İstanbul ve Ankara’da işlediği 3 cinayetten hüküm giyen Atalay Filiz’in “resmi belgede sahtecilik” suçundan 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, suç tarihinde ceza sorumluluğunun tam olduğunu ilişkin rapor mahkemeye ulaştı.İstanbul ve Ankara’da işlediği 3 cinayetten ayrı ayrı “ağırlaştırılmış müebbet” hapse çarptırılan Atalay Filiz’in “resmi belgede sahtecilik” suçundan 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.Anadolu 67’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Atalay Filiz katılırken, avukatı Merve Uçanok da salonda hazır bulundu.“Belgeleri mahkeme değerlendirsin”Mahkeme hakimi, Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’nce hazırlanan suça konu belgelerin aldatma kabiliyeti taşıyıp taşımadığına ilişkin bilirkişi raporunun geldiğini belirtti.

İstanbul ve Ankara’da işlediği 3 cinayetten hüküm giyen Atalay Filiz’in “resmi belgede sahtecilik” suçundan 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, suç tarihinde ceza sorumluluğunun tam olduğunu ilişkin rapor mahkemeye ulaştı.
İstanbul ve Ankara’da işlediği 3 cinayetten ayrı ayrı “ağırlaştırılmış müebbet” hapse çarptırılan Atalay Filiz’in “resmi belgede sahtecilik” suçundan 35 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 67’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Atalay Filiz katılırken, avukatı Merve Uçanok da salonda hazır bulundu.
“Belgeleri mahkeme değerlendirsin”
Mahkeme hakimi, Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’nce hazırlanan suça konu belgelerin aldatma kabiliyeti taşıyıp taşımadığına ilişkin bilirkişi raporunun geldiğini belirtti. Raporda, olayın gelişimi, belgelerin mevcut durumu, ibraz ve kabul koşulları, ilgili mevzuat ve tüm adli soruşturma kapsamı birlikte değerlendirilerek mahkemece yorumlanmasının daha uygun olacağı belirtildi.
“Filiz’in ceza ehliyeti tam”
Mahkeme hakimi, ayrıca sanık hakkında ceza ehliyetinin olup olmadığının tespitine ilişkin Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yazılan yazıya cevap verildiğini tutanağa geçirdi. Raporda, Atalay Filiz’in olayın oluş şekli, suç öncesi, esnası ve sonrasındaki tutum ve davranışları göz önüne alındığında işlediği iddia edilen suç sırasında kişide ceza sorumluluğunu etkileyecek nitelikte psikiyatrik hastalık saptanmadığı, dolayısıyla ceza sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.
Rapora ilişkin diyecekleri sorulan sanık Filiz, “Bir diyeceğim yoktur, teknik bir konu olduğu için bilgim yoktur. Aleyhime hususları kabul etmiyorum, önceki savunmalarımı tekrar ederim” dedi.
Sanık avukatı yeniden bilirkişi raporu istedi
Bunun üzerine söz alan sanık avukatı Merve Uçanok ise, “Adli Tıp Kurumu söz konusu belgelerin aldatma kabiliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin talebin üzerinden 7 ay geçtikten sonra kurum her hangi bir değerlendirme yapmadan, mahkemenin değerlendirme yapmasının daha uygun olacağı kanaatini bildirir kısa bir rapor sunmuştur. Yerleşik Yargıtay uygulamaları nazara alındığında teknik bir detay içeren bu hususla ilgili Adli Tıp’ın bir rapor vermesini bekliyorduk. Bu kapsamda mahkemenizce konusunda uzman başka bir heyet veya bilirkişiden rapor aldırılmasını talep ediyoruz" dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden fiziki olarak dönüşünün beklenmesine karar verdi. Sanık avukatının suça konu belgeler üzerinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması yönündeki talebinin dosyanın fiziki olarak dönüşünden sonra değerlendirilmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Atalay Filiz’in birden fazla cinayet zanlısı olarak firari bulunduğu sırada kendisini gizleyebilmek amacıyla, müştekilere ait kaybolan nüfus cüzdanı ve sürücü belgeleri üzerinde oynamalar yaparak kendi fotoğrafını yapıştırdığı anlatılmıştı.
İddianamede, Filiz hakkında, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan, üzerinde bulunan 7 belge için ayrı ayrı toplamda 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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