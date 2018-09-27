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Atalay Filiz'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 12:14 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da öğretmen Fatma Kayıkçı’yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Filiz Atalay’ın cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesi tarafından onandı.

Şengüler YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da öğretmen Fatma Kayıkçı’yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Filiz Atalay’ın cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesi tarafından onandı. Atalay Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "tasarlayarak, bir suçu gizleme, delileri ortadan kaldırma veya işlenmesini kolaylaştırma ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davaya ilişkin Atalay Filiz’in avukatı cezayı çok bularak karara itiraz etti. Dava dosyasının geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi yaptığı incelemenin ardından dosya üzerinden karar verdi. Daire, yerel mahkemenin kararında usul ve yasaya aykırı bir husus bulunmadığını belirterek Atalay Filiz’in cezasının onanmasına karar verdi. Atalay Filiz’in avukatları karara itiraz ederse dava dosyası Yargıtay’a gidecek. OLAYIN GEÇMİŞİ İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Atalay Filiz'in 28 Mayıs 2016 tarihinde tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdükten sonra başkalarına ait kimlik kartlarını kullanarak uzun süre kaçtığı belirtilmişti. Uzun süre kaçan Atalay Filiz'in İzmir'in Menderes ilçesinde yakalandığı, 13 Haziran 2016 tarihinde de tutuklandığı belirtilen iddianamede, Filiz için, "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "Nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istenmişti. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI İstanbul Anadolu 5.Ağır Ceza Mahkemesi 1 Aralık 2017’de, öğretmen Fatma Kayıkçı cinayetinden dolayı Filiz'e, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Sanığın sosyal ilişkilerini, yargılama sürecindeki davranışlarını, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alan mahkeme, sanığın cezasında herhangi bir indirime gitmemişti.

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