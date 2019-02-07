Atalay Filiz'in cezai ehliyeti tam çıktı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'nın dosyaya gönderdiği raporda, Atalay Filiz'in suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı.

Hakim Mehmet Adil Saraçoğlu, Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nin, davaya konu sahte belgelerin kandırma kabiliyetinin tespiti için yaptığı incelemeye ilişkin rapor düzenlediğini, raporda, belgelerin kandırma kabiliyetine ilişkin yorumun mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerektiği görüşüne yer verildiğini belirtti.

RAPORDA CEZAİ EHLİYETİNİN TAM OLDUĞU BELİRTİLDİ

Hakim Saraçoğlu, sanığın suç tarihinde cezai ehliyetine ilişkin olarak Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından rapor gönderildiğini belitti. Raporda, sanığın suç tarihinde suç ehliyetinin tam olduğu yönünde görüş bildirildiği tutanağa geçildi.