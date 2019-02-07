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Atalay Filiz'in cezai ehliyeti tam çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 15:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da  öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'nın dosyaya gönderdiği raporda, Atalay Filiz'in suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı.

Hakim Mehmet Adil Saraçoğlu, Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nin, davaya konu sahte belgelerin kandırma kabiliyetinin tespiti için yaptığı incelemeye ilişkin rapor düzenlediğini, raporda, belgelerin kandırma kabiliyetine ilişkin yorumun mahkeme tarafından değerlendirilmesi gerektiği görüşüne yer verildiğini belirtti.

RAPORDA CEZAİ EHLİYETİNİN TAM OLDUĞU BELİRTİLDİ

Hakim Saraçoğlu, sanığın suç tarihinde cezai ehliyetine ilişkin olarak Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından rapor gönderildiğini belitti. Raporda, sanığın suç tarihinde suç ehliyetinin tam olduğu yönünde görüş bildirildiği tutanağa geçildi.

ATALAY FİLİZ: RAPORA DİYECEĞİM YOK

Rapora karşı diyeceği sorulan Atalay Filiz, "Rapora diyeceğim yok" dedi.

AVUKAT YENİ RAPOR İSTEDİ

Atalay'ın Avukatı Merve Uçanok, Adli Tıp Kurumu'nun yolladığı raporda belgelerin aldatma kabiliyetine ilişkin değerlendirme yapmadığını belirterek, "Sadece mahkemenin değerlendirme yapmasının uygun olacağı yönünde görüş bildirmiştir. Yeniden bilirkişi atanarak ayrıntılı inceleme yapılmasını talep ediyoruz. İğfal kabiliyeti suç değerlendirmesinde önemli bir konu" dedi.

Müvekkilinin suç ehliyeti yönünden de Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkinin yapıldığını söyleyen Avukat Uçanok, "Erenköy'de ilgili doktorlar tarafından sadece iki kez müşahadeye tabi tutulmuştur. Her biri yaklaşık 2-3 dakika süren kısa görüşmelerden ibaret görüşmeler oldu. Mahkemenin aslında ara kararında talep ettiği hususlar değerlendirilmeden, benzer bir çok ceza yargılaması dosyasında üstünkörü bir şekilde bir kanaatle karar verildiği görüşündeyiz. Bu nedenle müvekkilin psikiyatrik bir rahatsızlığa sahip olduğu bulguları gösterecek nitelikte bir çok nokta bulunmaktadır. Bu hususların sağlıklı bir şekilde açıklığa kavuşturulması için dilekçemizde talep ettiğimiz hususların mahkemece değerlendirilmesini, buna göre bir karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Uçanok'un yeni bilirkişi raporları alınması yönündeki talebinin önümüzdeki celse karara bağlamaya karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanığı Atalay Filiz'in, firari olduğu dönemde 7 adet sahte kimlik oluşturduğu belirtiliyor. İddianamede sanığın, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.

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