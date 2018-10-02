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Atalay Filiz'in "resmi belgede sahtecilik" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 15:40 | Son Güncelleme

İstanbul ve Ankara'da işlediği 3 cinayetten mahkum edilen Atalay Filiz'in, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle "resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılanmasına devam edildi - Mahkeme, sanık Filiz'in Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilerek akıl hastası olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara'da işlediği 3 cinayetten mahkum edilen Atalay Filiz'in, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle "resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Filiz ve avukatı Merve Uçanok katıldı.

Duruşmada söz verilen Filiz'in avukatı Merve Uçanok, müvekkilinin tekrar tam teşekküllü bir hastanede gözlem altına alınarak, akıl hastalığının bulunup bulunmadığı konusunda rapor aldırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık Filiz de önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi.

Mahkeme, sanık Filiz'in özellikle Merzifon Askeri Hastanesi'nin 1997 tarihli raporunu da dikkate alarak, suç tarihinde akıl hastalığı olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.

Duruşma ertelendi.

- Süreç

Tuzla'da 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü iddia edilen Filiz'in, 16 Eylül 2013'te o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı da belirlenmişti.

Üç yıl süreyle aranan Filiz'in, sahte kimlikle yurt dışına kaçtığı ve bir süre sonra geldiği İstanbul'da yaşamaya başladığı, çevresine kendisini farklı kimlikle tanıttığı tespit edilmişti.

İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetin zanlısı olarak aranırken İzmir'de yakalanan Atalay Filiz'in üzerinden çıkan 7 sahte kimlik belgesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Filiz'in, üzerinden çıkan kimlik belgelerine kendi fotoğraflarını yapıştırarak kullandığı iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan, 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Öte yandan, seri cinayet zanlısı Filiz, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle İstanbul'da yargılandığı davada bir kez ağırlaştırılmış müebbet, Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle de 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

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