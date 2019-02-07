Hakim, sanık Filiz'in suç tarihinde akıl hastalığı olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden istenen raporun da gönderildiğini tutanağa yazdırdı.

Raporda, belgelerin aldatma kabiliyetinin olup olmadığı hususunun, olayın gelişimi, belgelerin durumu, ibraz ve kabul koşulları, ilgili mevzuat ve tüm adli soruşturma kapsamı birlikte değerlendirilerek mahkemece yorumlanmasının daha uygun olacağı şeklinde görüş bildirildiği belirtildi.

Bu raporda ise sanık Filiz'de, işlediği iddia edilen suç sırasında ceza sorumluluğunu etkileyecek nitelikte psikiyatrik hastalık saptanmadığı, bu nedenle ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildiğini ifade eden hakim, ancak dava dosyasının henüz fiziki olarak mahkemeye gönderilmediğini belirtti.

Raporlara ilişkin diyecekleri sorulan sanık Filiz, "Yok efendim. Zaten teknik konu olduğu için bilgim yok." dedi.

- "Yeniden rapor alınsın" talebi

Söz verilen sanık Filiz'in avukatı Merve Uçanok ise suça konu belgelerin aldatma kabiliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna yapılan talep üzerinden 7 ay geçtiğini belirterek, "Adli Tıp Kurumu herhangi bir değerlendirme yapmadan, mahkemenin değerlendirme yapmasının daha uygun olacağı kanaatini bildirir kısa bir rapor sunmuştur. Mahkemenizce konusunda uzman başka bir heyet veya bilirkişiden rapor aldırılmasını talep ediyoruz. Madem bir sonuca varmayacaksın neden bizi 7 ay beklettin." dedi.

Sanık Filiz'in akıl sağlığının tespitine ilişkin gönderilen raporu ise henüz inceleyemediklerini belirten Uçanok, "Filiz'in psikiyatrik bir rahatsızlığa sahip olduğu bulgularını gösterecek birçok nokta bulunmaktadır. Bu hususların sağlıklı bir şekilde açıklığa kavuşturulması gerekmektedir." diye konuştu.