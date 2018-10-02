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ATALAY FİLİZ'İN SAHTE BELGE DAVASINDA AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 15:30 | Son Güncelleme

  Haber: Şengüler YEŞİL/İSTANBUL DHA İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

Haber: Şengüler YEŞİL/İSTANBUL DHA
İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Mahkeme, Atalay Filiz’in cezai ehliyetinin tam olup olmadığı ile ilgili şüphelerin kaldırılması için tam teşekküllü bir hastanede gözlem altına alınması ve rapor alınmasına karar verdi.
İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına hükümlü sanık Atalay Filiz ile Avukatı Merve Uçanok katıldı. Mahkemenin önceki duruşmasında alınmış olan karara göre belgelerin kandırma kabiliyetinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi'nden istenen raporun henüz gelmediği belirtildi.
Sanık vekili Arzu Uçanok, Adli Tıp’tan beklenen raporun duruşmanın seyri için önemli olduğunu vurgularken ayrıca sanığın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerin kaldırılması için sanık Atalay Filiz’in tam teşekküllü bir hastanede gözlem altına alınarak akıl hastalığının bulunup bulunmadığı konusunda rapor alınması talebini yineledi. Avukat Uçanok, Atalay Filiz’in çevresi de akıl sağlığının yerinde olmadığının farkında olduğunu, daha önce kaplumbağasını mumyalaması, beyninde çip olduğunu düşünerek film çektirmeye gitmesi, cezaevinde dışkısını biriktirmesi gibi daha birçok davranışın şüpheleri güçlendirdiğini belirtti.
Mahkeme, Adli Tıp Kurumu Grafoloji İhtisas Dairesi’nden istenen raporun takibini yapmak için ve sanığın üzerine atılı suç yönünden akıl hastalığının olup olmadığının araştırılması için dosyasıyla beraber Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilerek rapor aldırılması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)
-Atalay Filiz

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