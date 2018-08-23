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Atalay, ITUC Genel Sekreteri Burrow ile görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow ile yarın Brüksel'de bir araya gelecek

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow ile yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Atalay ile Burrow görüşmede 4-5 Eylül'de Arjantin'in Mendoza şehrinde düzenlenecek L20 zirvesi öncesi genel bir değerlendirme yapacak.

ITUC Genel Merkezindeki görüşmede ikili ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya genelinde başlattığı ticaret savaşının çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uluslararası sendikal hareketin tepkisiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
ITUC L20 Sharan Burrow TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu

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