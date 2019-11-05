Atalık Karakılçık Buğdayı Yeniden Anadolu Toprağıyla Buluştu

Karakılçık, bilinen en sert buğday türlerinden biri. Adını başaklarındaki karakılçıklardan alıyor. Sadece un değil, bulgur, makarna, irmik, erişte yapımında da kullanılıyor. Besin değeri yüksek, lif ve mineral açısından zengin. Üstelik bu toprakların, Anadolu’nun çocuğu. Ancak beyaz buğdaya kıyasla daha az verimli olması, ithal ve genetiğiyle oynanmış tohumlar karşısında rekabet şansını büyük ölçüde azalttı. Karakılçık buğdayı neredeyse yok olmaya yüz tuttu.

Bu atalık buğdayın kaderi 2011 yılında Seferihisar Belediyesi’nin düzenlediği tohum takas şenliğiyle değişti. Gödence köyünde yaşayan Halil İbrahim Amca, yıllardır sakladığı karakılçık buğdaylarını belediyeye verdi. O buğdaylar yıllarca ekilerek çoğaltıldı. Bir avuç tohumdan çoğalan buğdaylar, Menemen Belediyesi’ne bağlı Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nde düzenlenen Karakılçık Buğdayı Ekim Şenliği ile Menemen ovasında 500 dönümlük bir alanda yeniden toprakla buluştu.

İthal tohum yerine yerli tohum

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Bugün itibariyle topraklarımızı işgal eden, sağlığımızı bozan, yaşamımızı kirleten ithal tohumların yerini yeniden Anadolu’nun yerli tohumu almaya başlıyor. Karakılçık buğdayı bir kere daha şehrimizi ve ülkemizi doyurmak için büyük ölçekte üretilmeye başlanıyor” diye konuştu. Soyer ekilen tohumlardan elde edilecek buğdayın önemli bir kısmının yine tohum olarak kullanılacağını ve daha geniş alanlarda karakılçık buğdayı üretileceğini belirtti. Soyer, “Projenin bir sonraki aşamasında İzmir Büyükşehir Belediyesi karakılçık üreticilerine alım garantisi verecek. Elde edilen unu, ekmeği halkımıza aracısız ulaştıracağız.