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"Atalık tohumlar" öğrencilerin elinde filizleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

Kokusu ve aromasıyla dikkati çeken ve gelecek nesillere aktarılması için Karabük'teki bir ilkokulun bahçesinde filizlendirilen atalık tohumlar, kargoyla 30 ildeki okullara gönderiliyor - Sınıf öğretmeni Halil Bulut: - "Bu yolla atalık tohumlarımıza sahip çıkıyoruz. Çocuklarımıza doğal beslenmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz"

ORHAN KUZU - Karabük'te öğretmenlerinin yardımıyla bahçede kokusu ve aromasıyla dikkati çeken atalık tohumları eken öğrenciler, elde ettikleri yeni tohumları kargoyla çeşitli illerdeki okullara gönderiyor.

Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu Sınıf Öğretmeni Halil Bulut, öğrencileriyle çeşitli ürünler ekti. Bu ürünleri gören Bulut'un bir arkadaşı, öğrencilerin kullanması için bahçe verdi. Bulut ile öğrencileri, tahsis edilen bahçeye kabak, bamya, fasulye, tere, nane, roka ve kavun gibi 15 çeşit tohum ekti.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yapılan ekimlerde kullanılan ata tohumlarından yeni tohumlar elde edildi.

Hasadı öğrenciler tarafından gerçekleştirilen ürünlerin tohumları, 30 ildeki okullara gönderilmek üzere yine öğrenciler tarafından paketlendi.

Öğrencilerin her biri paketlere konulmak üzere birer de şiir yazdı.

- "Tohumları ülke genelinde yaklaşık 30 okula göndereceğiz"

Sınıf öğretmeni Bulut, AA muhabirine, dört yıldır bu tür etkinlikler yaptıklarını, ekilen bütün ürünlerin atalık tohumlar olduğunu söyledi.

Bulut, atalık tohumları ekerek bu ürünlerin yok olmasının önüne geçmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu öğrencilerimizle uygulamalı şekilde yaşatıyoruz. Elde ettiğimiz ürünlerin tohumlarını da paketledik. Bu tohumları ülke genelinde yaklaşık 30 okula göndereceğiz. Okullardaki öğretmen arkadaşlarımız da öğrencilerle bu tohumları uygulama bahçesine ekecekler. Ektikten sonra onlar da elde ettikleri tohumları Türkiye'nin değişik okullarına gönderecekler."

Atalık tohumları gönderirken herhangi bir ücret almadıklarını dile getiren Bulut, işin tamamen gönüllülük esasına dayalı yapıldığını vurguladı.

Bulut, gönderdikleri okullarda gönüllü öğretmenlerin bu işi üstlendiğini ifade ederek, "Onların da uygulama bahçeleri var. Atalık tohumları bahçelerde ekecekler ve elde ettikleri tohumları başka okullara gönderecekler. Bu yolla atalık tohumlarımıza sahip çıkıyoruz. Çocuklarımıza doğal beslenmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Buğlem Ekmekci de atalık tohumları öğretmenleriyle yetiştirdiklerini ve çeşitli okullara göndereceklerini anlattı.

Okul Aile Birliği Başkanı Aynur Düz de birinci sınıftan bu yana atalık tohumları öğretmenleriyle bahçelerine ektiklerini söyledi.

Bahçede fideleri büyüttüklerini belirten Düz, "Yazın muhteşem bir sonuç aldık. Amacımız çocuklarımızın organik ürünlerle beslenmesine destek olabilmektir. Hedefimiz Türkiye'deki bütün çocukların GDO'lu değil de atalık tohumlarla beslenmesini sağlamaktır. Bu nedenle 30 ilimize bu tohumları ücretsiz gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

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