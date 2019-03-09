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ATAM Yayınları Bursa ve İstanbul’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 12:34 | Son Güncelleme

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 9-17 Mart tarihleri arasında Bursa ve İstanbul’da düzenlenen kitap fuarlarına katılacak.Katılım sağlanan ilk fuar olan, 6.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 9-17 Mart tarihleri arasında Bursa ve İstanbul’da düzenlenen kitap fuarlarına katılacak.
Katılım sağlanan ilk fuar olan, 6. CNR İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı’nın bu seneki teması "Kitap ve Mutluluk-Kutadgu Bilig" olacak. 500’ün üzerinde yazarın katılacağı fuarda imza günleri, söyleşi, seminer ve 200’ün üzerinde etkinlik düzenlenecek.
Bursa’da, 17’ncisi düzenlenen TÜYAP kitap fuarına ise Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının yanı sıra 300’ün üzerinde yayınevi katılacak. Fuar süresince söyleşi, bilim gösterisi, panel ve atölye çalışmaları yapılacak. Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları her iki fuardaki sergide de okuyucuları bekliyor olacak.
Fuarlar, 17 Mart Pazar gününe kadar açık olacak.

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